Marseille reporte une nouvelle fois sa grande parade maritime

Pour la deuxième fois, à cause du mistral, les organisateurs renoncent à faire défiler 2024 bateaux sur la rade de Marseille. Ce nouveau contretemps tombe mal à quelques jours de l'attribution officielle des JO de 2024.

Pour faire de la voile, le vent est essentiel. Mais ce dimanche, les prévisionnistes météo en promettent beaucoup trop à Marseille. La grande parade maritime déja reportée d'une semaine est donc annulée. Jean-Claude Gaudin l'a annoncé ce vendredi matin sur France Bleu Provence. "On ne peut pas prendre de risques" a dit le Sénateur maire de Marseille. 2024 bateaux devaient participer à cette fête. "Il faut respecter la mer" explique le président de l'Office de la mer Marseille Provence, Paul d'Ortoli. Les organisateurs veulent maintenant programmer cette grande parade pour le 20 octobre, même si la date n'est pas encore confirmée.

Le mistral et les JO de 2024

Ce rassemblement de plaisanciers sur la rade de Marseille aurait pourtant été un symbole fort à quelques jours de l'attribution officielle des Jeux Olympiques de 2024 (le 13 septembre à Lima).Si Paris est choisie, Marseille recevrait alors les épreuves de voile. Pendant la compétition, il faudra alors composer avec le mistral. "Mais les JO auront lieu en juillet août dans des périodes ou la météo est plus raisonnable, précise Paul d'Ortoli, l'organisateur de la Grande Parade. Et puis ce seront des coureurs professionnels de très haut niveau. En fait, on montre surtout qu'on sait prendre des décisions raisonnables".

Les animations à terre sont maintenues

Si la Grande Parade est une nouvelle fois reportée, les animations prévues sur terre ce dimanche sont maintenues. Le village sur l'esplanade du J4 au pied du Mucem sera bien ouvert et le carnaval de la mer aura bien lieu.