Martigues inaugure son nouveau bassin extérieur et chauffé de 50 mètres

Un plongeon toute l'année dans un bassin extérieur et chauffé de 50 mètres : ce sera possible dès ce week-end à Martigues. La ville inaugure ce vendredi son nouveau bassin nordique qui sera accessible au grand public et aux nageurs de l'équipe de France en eaux vive entraînée par Philippe Lucas.