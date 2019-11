Martillac : Les Sources de Caudalie veulent ouvrir un 5 étoiles par région viticole

Sur le même modèle que l’établissement 5 étoiles de Martillac, Les Sources de Caudalie ambitionnent d'ouvrir un palace du même genre dans chaque région viticole française. Le prochain ouvrira au printemps 2020 à Cheverny dans le Loir et Cher.

Martillac, France

L'architecture, le nom et le principe seront identiques. Les Sources de Caudalie, hôtel 5 étoiles, restaurant et spa installé en plein coeur des vignes du Chateau Smith Haut Lafitte à Martillac, annonce ce jeudi sont intention de créer un établissement 5 étoiles dans chaque grande région viticole française: en Alsace, en Provence, en Bourgogne et en Champagne.

Dès l'année prochaine, Les Sources de Cheverny verront ainsi le jour dans le Loir et Cher. l'investissement s'élève à 23 millions d'euros. L'établissement comptera 49 chambres, un hôtel et un spa de vinothérapie, le tout sur un domaine viticole de 45 hectares, dont l'exploitation a été confiée à un vigneron de Cheverny, Philippe Tessier.

Jérôme Tourbier, qui a fondé il y a 20 ans avec sa femme Alice Les Sources de Caudalie estime que l'oenotourisme de luxe en France est encore largement sous développé, et que beaucoup de choses restent à faire.

Par rapport à l'Australie ou la Californie, il n'y a pas d'oenotourisme de cette grandeur en France

- Jérôme Tourbier

Les Sources de Cheverny ouvriront leurs portes au printemps 2020.