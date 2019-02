Martine Cartegini, originaire de Haute Savoie, a travaillé 7 ans avec Karl Lagerfeld : "Je le pensais immortel."

Martine et Karl

Annemasse, France

"Très triste", Martine Cartegini, 74 ans, avait eu "un mauvais présage" lorsqu'elle n'a pas vu apparaître son ancien patron lors de l'ultime collection Chanel. Par des anciens employés de Chanel, elle "savait qu'il était malade, ça se disait dans les couloirs. Mais je le pensais immortel." D'autant que, par coquetterie, le génial couturier allemand masquait sa véritable date de naissance.

Sept ans au service d'un génie

Martine Cartegini-Guillaume a coordonné pendant sept ans les collections de Lagerfeld pour la maison Chanel de 1983 à 1990, avant de rejoindre Christian Lacroix. Coordonner, c'était tout faire ou à peu près, de l’achat des tissus précieux, jusqu’aux essayages avant les défilés. Originaire de Bonneville (Haute Savoie), Martine, 74 ans, a commencé sa carrière dans la mode en ouvrant en 1964 son premier magasin de luxe à Annemasse, baptisé simplement "Martine".

Avec la maison Real à Paris, Martine a habillé Brigitte Bardot (comme elle avait les mêmes mensurations, elle servait de modèle pour les vêtements de la star BB devenue une amie) , a fréquenté le tout-Paris, a rejoint la maison Balmain avant ce passage auprès de Karl Lagerfeld.

Celle qui a vécu près de vingt ans aux côtés de Georges Lautner (le réalisateur des légendaires "Tontons Flingueurs") est une figure incontournable de cette mode parisienne et elle garde un souvenir plus qu'ému de l'homme en noir. "Une culture extraordinaire, un travailleur acharné et un être d'une très grande gentillesse. Il nous avait choisies pour travailler avec lui, alors il savait nous faire donner le meilleur de nous-même. Avant chaque collection, je recevais un bouquet de fleurs. Adorable. Loin de l'image qu'il pouvait parfois donner."

Un génie qui a magnifié les codes de Chanel

Pour Martine Cartegini, Karl Lagerfeld laissera sans aucun doute une trace indélébile dans l'Histoire de la mode. "C'était un génie. Il savait tout faire. Même si, contrairement à Yves Saint-Laurent, il n'a pas inventé. Il a pris les codes de Chanel et les a magnifiés. Chanel continuera sans lui. Ce qui ne pouvait pas être le cas de la maison Saint-Laurent. Mais il laisse un grand vide."

Après son départ vers Christian Lacroix, la Haut-savoyarde s'est fâchée avec KL qui ne lui a pas pardonné. Elle éprouve aujourd'hui quelques regrets. "J'aurais dû lui écrire. Il était très sensible à l'art épistolaire." Malgré cette brouille, l'émotion à l'annonce du décès est très forte chez celle que Lagerfeld appellait affectueusement "Martinette".

Martine Cartegini a publié un savoureux recueil en 2015 qui raconte son incroyable parcours : "Les coulisses de la Haute Couture"chez Hugo et Cie.