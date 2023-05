Martine en Bretagne "la bonne recette d'un succès" en librairie

Il succède à "Martine au Louvre", et "Martine à Versailles". Dans le dernier album des aventures de la fillette, sorti ce mercredi, Martine est en Bretagne . A la librairie rennaise, le Failler , l'ouvrage figure en bonne place dans les rayons "il est là, sur la table où l'on présente les nouveautés, et les livres que l'on veut mettre en avant" explique Jeanne, du secteur jeunesse de la librairie. "On s'attend à ce qu'il ait du succès, forcément, c'est Martine, et c'est la Bretagne, c'est le combo gagnant" sourit la jeune femme.

Un personnage que tout le monde connait

Le personnage de Martine évoque beaucoup de souvenirs "je le lisais quand j'étais enfant" explique cette cliente trentenaire qui feuillette le nouvel album "c'est sympa, il y a des photos de Rennes, de Belle-Ile, mais je ne suis pas sûre de le prendre pour mon fils, il n'a que trois ans, c'est un peu jeune pour lire Martine". La petite fille venue avec sa grand-mère dans la librairie rennaise, elle, est assez grande "je connais déjà Martine fait du bateau, et Martine à la ferme, ils sont chez ma mamie" raconte Jeanne, 7 ans.

Martine envoie une carte postale depuis la baie du Mont-Saint-Michel "parce qu'une partie de la baie est en Bretagne"

En feuilletant l'album, on a un aperçu de tous les lieux emblématiques de la Bretagne. "Martine envoie des cartes postales de son périple en Bretagne, à son amie Clara qui n'a pas pu l'accompagner dans son voyage" explique la libraire. Elle fait étape dans la baie du Mont-Saint-Michel. Comme Martine ne raconte pas de bêtises, elle précise sur sa carte postale envoyée à son amie "je sais que tu vas me dire que le Mont-Saint-Michel est en Normandie ! C'est vrai, mais une partie de la baie se trouve aussi en Bretagne". Martine fait aussi étape à Nantes, c'est la seule étape où il pleut.

"On attend la version en anglais"

L'album est illustré avec des photos "C'est une collection avec un personnage nostalgique, mais il y a aussi le côté patrimonial, car on découvre une région touristique" souligne Noemie Kormann, de la librairie le Failler "il y a déjà eu Martine au Louvre, Martine à Versailles. Pour ces deux albums, il y a une version anglaise. On ne l'a pas pour Martine en Bretagne, mais cela va peut-être venir" lance la libraire. Cela dépendra sans doute du succès de ce nouvel album.