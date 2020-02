Martizay : Le Bosquet Fleuri de mère en fils

Les tables du petit déjeuner bien dressées, les nappes repassées, la déco parfaitement ajustée... Rien ne semble avoir changé au Bosquet Fleuri, enseigne incontournable de Martizay. Et pourtant, une petite révolution est en marche. Depuis quelques mois, inénarrable patronne de l'établissement, Thérèse, a passé la main à son fils Benjamin, qui ne se destinait pourtant pas à l’hôtellerie : "Je devais être prof de maths. Mais j'ai raté le Capes et je suis venu aider ma mère à l'hôtel. Le métier m'a plu!"

Le jeune homme de 26 ans a alors proposé à sa mère de reprendre l'affaire. Depuis, il gère seul ou presque les six chambres : "Je garde un œil sur tout... et on s'appelle 5 à 10 fois par jour, reconnaît Thérèse. Parfois il me dit "Maman, c'est moi le patron maintenant, c'est à ma façon"... Il va falloir que je m'y fasse!"

Benjamin renchérit : "Il n'y a pas grand chose à changer... Je veux juste être un peu plus présent sur les réseaux sociaux, les plateforme de réservations..."

Thérèse avait l'habitude de cuisiner pour les petits déjeunes de ses hôtes. Elle a donc dû initier son fils aux secrets des gâteaux maison : "Je lui apprends mes petits secrets...""Et je l'appelle pour le repassage ! C'est compliqué ça!" sourit Benjamin.

Quant à re candidater pour passer de nouveau dans l'émission de TF1, Bienvenue à l'hôtel, c'est une idée qui plaît bien à Benjamin : "Pourquoi pas ! Si l'occasion se présente!"

En 2017, Thérèse avait fini première du concours d'hôtels diffusé sur TF1.