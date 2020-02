Mary Higgins Clark est morte

"C'est avec une profonde tristesse que nous disons au revoir à la 'Reine du suspense'", a écrit son éditeur américain Simon & Schuster sur son compte Twitter. "Elle est décédée paisiblement (...) entourée de sa famille et d'amis".

Mary Higgins Clark a écrit au fil de sa carrière une quarantaine de livres, connaissant un important succès populaire et voyant plusieurs de ses romans être adaptés au cinéma comme La nuit du renard (A Stranger is Watching, Sean S. Cunningham, 1982), La maison du guet (Where are The Childen, Bruce Malmuth, 1986), Nous n'irons plus au bois (All around The Town, Paolo Barzman, 2002).

L'écrivaine était également très populaire en France, où elle a reçu le Grand Prix de littérature policière en 1980 et le Prix Littéraire au Festival du Film de Deauville 1998. En 2000, elle a été nommée Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre français de la Culture.