Maryse Wolinski et des dessinateurs plaident pour la création d'une Maison du dessin de presse à Paris

Dans une tribune publiée dans le JDD, Maryse Wolinski et des dessinateurs invitent Emmanuel Macron à respecter sa promesse : créer une Maison européenne du dessin de presse et de la caricature. Ce collectif soutient la candidature de Paris face à Strasbourg et surtout celle de Saint-Just-le-Martel.

"Défendez la caricature !" C'est dans ces termes que la journaliste et écrivaine Maryse Wolinski, veuve de Georges Wolinski tué dans l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015, et six dessinateurs de presse (Coco, Riss, Gorce, Chappatte, Juin et Kak) demandent à Emmanuel Macron de respecter sa promesse. Dans une tribune publiée dans le JDD, les signataires demandent de valider définitivement la création d'une Maison européenne du dessin de presse. Une promesse qui date des vœux à la presse du Président en janvier 2020.

Depuis cette déclaration du chef de l'Etat, un comité de suivi avec des acteurs du dessin satirique a été créé, un rapport a été rendu sur le bureau du ministère de la Culture... depuis plus rien. Pour Patrick Chappatte, l'un des signataires, cette tribune était donc nécessaire : "On rappelle Emmanuel Macron à son engagement. C'est un engagement important. Aujourd'hui, il y a un grand silence depuis la remise de ce rapport ! Il fallait juste rappeler à voix haute l'importance de défendre plus que jamais la satire politique et le dessin de presse. "

Saint-Just-le-Martel était en bonne place...

Plusieurs villes se sont positionnées pour accueillir cette fameuse Maison du dessin de presse. Il y a Strasbourg, Paris et Saint-Just-le-Martel, la ville haut-viennoise qui accueille le Centre International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour.

Chaque année, depuis 40 ans, ce centre organise aussi un Salon international du dessin de presse ce qui lui donnait une longueur d'avance sur ce projet. L'an dernier, à la fin du mois d'août, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot avait déclaré chez nos confrères de France Musique que "le futur musée de la caricature serait probablement installé à Saint-Just-le-Martel".

Placide, vainqueur du prix 2020 de l'humour vache du salon international de Saint-Just-le-Martel. © Radio France - Thomas Vinclair

Une candidature de Saint-Just qui est vivement soutenue aussi par la région Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental de la Haute-Vienne ainsi que l'agglomération et la ville de Limoges. D'ailleurs la région par la voix de son président, Alain Rousset, avait même proposé de mettre à disposition un de ses bâtiments pour le futur musée de la caricature.

... mais Paris finalement privilégiée par les signataires de la tribune

Mais aujourd'hui, cette possibilité ne fait pas l'unanimité. Dans la tribune, les signataires poussent pour une Maison localisée dans la capitale, Paris. "Il faut renforcer le dessin de presse globalement, ça serait, peut-être, l'affaiblir que de l'installer dans le Limousin", explique Chappatte.

La candidature de Saint-Just fait sens, par rapport à l'histoire et son engagement via son salon et son centre de la caricature mais je crois qu'il faut que le projet soit plus central."

Pour le dessinateur, la volonté des signataires est donc d'appuyer la candidature à Paris. "On peut avoir un lieu plus central. Maryse Wolinski et le groupe autour d'elle pensent qu'on aura une meilleure interaction, si on a un lieu de débats, d'échanges et d'expositions à Paris. C'est plus simple pour que tout le monde, journalistes, dessinateurs et associations se rencontrent."

Mais pour Patrick Charratte ce projet doit se faire en lien avec le Centre de Saint-Just : "L'un va apporter à l'autre. Il y aura des interactions entre ces structures. Ce projet est européen. Il y a aussi une maison du dessin de presse en Suisse, un musée de la caricature à Bâle et un musée du dessin de presse en Allemagne. Il faut être à la hauteur et porter cette ambition européenne voulue par Emmanuel Macron et Paris nous semble, peut-être, la ville où ça serait plus facile de créer cette Maison."

Pour le Centre permanent du dessin de presse de Saint-Just "rien n'est joué"

"On ne va pas baisser les bras !", sourit Philippe Henry, l'un des deux co-présidents du Centre du dessin de presse de Saint-Just-le-Martel. "Aujourd'hui, nous n'avons aucune information sur où sera positionnée cette maison. Nous allons continuer à travailler pour l'installer ici." Largement soutenu par les collectivités locales, le projet, défendu par le centre haut-viennois, a le mérite selon Philippe Henry de prôner la décentralisation : "Toute la culture au même endroit, dans la capitale, c'est peut-être le choix de certains mais pas le nôtre."

Cette volonté d'installation à Paris du groupe des signataires n'est pas un problème même si le co-président aurait souhaité être averti. "On connait bien les signataires, ils viennent souvent au salon et c'est toujours un grand plaisir de les recevoir. On a juste été un peu surpris car personne ne nous a prévenus. Après on ne sait pas de quoi est fait le lendemain..."

Phillipe Henry et Patrick Chappatte auront l'occasion de s'expliquer de vive voix lors du prochain Salon du dessin de presse, 40ème édition cette année du 25 septembre au 3 octobre. Le dessinateur suisse est à la une et présentera son exposition.