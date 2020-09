Masques et barbe à papa, la fête foraine à Laval en mode covid-19

"Il me saoule le masque, j'ai trop chaud avec, je peux pas parler !" La réflexion d'Adil, 14 ans, avec ses trois petits frères résume bien l'affaire. A la fête foraine de Laval, le masque est plus souvent sur les mentons que sur la bouche. Pas toujours facile de faire respecter les gestes barrières. "Nous, on s'est fixés 1h comme limite. On sait qu'on va être collés donc on veut éviter de prendre trop de risques", explique Sabine avec ses deux enfants.

Distanciation sociale compliquée

Près des auto-tamponneuses, un groupe d'adolescents patiente. "Gel hydroalcoolique pour tout le monde" précise Julie à la caisse. "C'est obligatoire parce qu'on ne peut pas désinfecter toutes les autos entre chaque passage, c'est impossible. On demande aux clients de se laver les mains." Le manège fonctionne à plein régime ce week-end : "samedi on a bien démarré, dimanche c'était un peu plus calme mais on attend de voir la suite".

A tous les coups on gagne ... il paraît © Radio France - Maxime Fayolle

Les forains sont dans l'expectative en ce moment. "On a su la semaine dernière qu'on pouvait s'installer ici, explique Julie. C'est une saison compliquée avec les restrictions sanitaires, on vit un peu au jour le jour. Et financièrement c'est toujours compliqué, on n'a pas d'aides et si on a pu reporter quelques crédits, il faudra quand même les payer !"

Le ton est plus léger chez les adolescents qui patiente pour une barbe à papa ou les churros. La queue se fait dans le calme, avec un distributeur de gel hydroalcoolique à l'entrée. Des mesures nécessaires à la bonne tenue de la fête foraine qui restera deux semaines quai André Pinçon.