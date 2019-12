Massive Attack, Simple Minds, Lomepal : les premières têtes d’affiche des Eurockéennes 2020

Belfort, France

Le festival des Eurockéennes vient de dévoiler ce mercredi 11 décembre une première partie de la programmation de la 32ème édition. Elle se déroulera les 2, 3 et 4 juillet prochains sur la presqu’île du Malsaucy. Parmi les premiers noms annoncés : DJ Snake, Massive Attack, Simple Minds, Lomepal, Paul Kalkbrenner, Cage the Elephant ou encore Ultra Vomit. L’an dernier, les Eurocks avaient attiré entre 125.000 et 130.000 festivaliers.

Massive Attack

Cet été, les festivaliers pourront entre autres applaudir le groupe britannique qui revient à Belfort, douze ans après sa dernière venue. Le groupe s'est fait repéré en 1991 avec son titre Unfinished Sympathy, et sa chanson Teardrop, sortie en 1998, qui l'a fait connaître dans le monde entier. Autant de tubes que les fans attendront avec impatience cet été aux Eurockéennes.

DJ Snake

Il revient à Belfort trois ans après sa première participation aux Eurocks. Disc-jockey et producteur, c’est en élaborant l’album Born this way de Lady Gaga qu’il est devenu l'un des artistes français les plus en vue. DJ Snake est aussi à l’origine de la chanson Lean On, avec le groupe Major Lazer. La chanson s’est hissée en tête des classements en France et au Royaume-Uni en 2015. Le clip compte plus de 2 milliards de vues sur Youtube.

Lomepal

Le rappeur Français fait partie des premiers artistes annoncés. Il fait, lui-aussi, son grand retour à Belfort après un premier passage remarqué en 2018.

Simple Minds

Le groupe mythique sera présent sur la scène du festival belfortain : à l’origine de la chanson Don’t you (forget about me), hit absolu des années 1980, et chanson originale du film culte Breakfast Club. Le groupe reprendra ses plus grands tubes sur la scène des Eurockéennes.

The Lumineers

Le groupe américain de folk, qui avait sorti le tube Ho Hey en 2013, est revenu avec un nouvel album en septembre. Il sera également à l'affiche de la 31ème édition.

Ultra Vomit

Parmi la vingtaine de noms révélés, on retrouve également le groupe de métal parodique Ultra Vomit, connu pour avoir repris la chanson Pour un flirt de Michel Delpech en version hardcore.

La liste complète des premiers artistes annoncés :

DJ Snake, Massive Attack, Simple Minds, Foals, Lomepal, Paul Kalkbrenner, Vald, Niska, Body Count feat. Ice-T, Burna Boy, The Lumineers, Cage the Elephant, Marc Rebillet, Meute, Ultra Vomit, Paul Temple, The Murder Capital, Squid, Last Train, Black Pumas, Tropical Fuck Storm, Heilung…