Etchegaray et Bilbao remportent le 1er master d'Hasparren. Ils l'ont emporté 40 à 31 face à Agusti et Larralde, le local de l'étape, qui aurait tant voulu gagner à domicile. Une finale haute en couleur dans un trinquet flambant neuf après huit mois de travaux.

Hasparren, France

L'entrée des joueurs s'apparentait à un vrai show à l'américaines : lumières éteintes, la sono à fond, le public enthousiaste. Près de 900 personnes étaient venu assister à la finale. Les deux étages du trinquet étaient bondés et il régnait une ambiance de chaudron.

Huit mois de travaux et plusieurs milliers d'euros plus tard, la salle est flambant neuve, avec une grande paroi de verre © Radio France - Théo Hetsch

Ce qui frappe quand on entre dans l'arène, c'est l'acoustique. Damien apprécie : "je viens d'entrer et on est tout de suite dans l'ambiance, ça résonne bien, c'est magnifique, juge le jeune homme, impressionné, j'avais vu comme c'était avant, délabré, abandonné, là c'est splendide !".

Les deux étages du trinquet étaient bondés, près de 900 personnes s'étaient déplacés © Radio France - Théo Hetsch

Il aura fallu huit mois de travaux, plusieurs milliers d'euros et la volonté de la famille Charritton pour rénover la salle, vieille de près de 90 ans (elle a été construite en 1929). Désormais, deux caméras retransmettent le match sur des écrans à l'extérieur. Une grande paroi de verre rend le spectacle plus attrayant encore.

Deux caméras retransmettent le match sur des écrans à l'extérieur. © Radio France - Théo Hetsch

Le vaincu, Peio Larralde, est subjugué : "je n'ai jamais vu un trinquet aussi beau, on sent la chaleur des gens, on dirait qu'ils sont avec nous dans le trinquet, raconte le joueur, notre déception est énorme après la défaite, mais il faut aussi savoir savourer la chance qu'on a eu de jouer dans un si beau trinquet".

Le trinquet Berria a presque 90 ans, il a été créé en 1929 © Radio France - Théo Hetsch

Mais tout cela a un coût, qui a fait grincer quelques dents : 35 euros pour les meilleurs places.

En ouverture, Echeverry-Laffitte ont remporté le tournoi Open contre Echeverria-Iphar (40 à 31).