Matches à huis clos : "les stades vont sonner creux", pour le speaker du Stade Brestois

C'est un coup dur pour les fans de foot ! La ligue de football professionnelle annonce que tous les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril. La décision impacte quatre journées de championnat, pendant lesquelles le Stade Brestois va recevoir Lille, Marseille et Monaco et se déplacer à Metz.

Dans un communiqué, le club précise : "Le Stade Brestois prend acte de cette décision et l’appliquera sur la période imposée. Même si les préjudices sportif et financier seront évidemment importants, le SB29 soutient ces mesures visant à ne prendre aucun risque pour la santé des personnes fréquentant le stade Francis-Le Blé, sa priorité à l’heure d’aujourd’hui."

Le public va manquer terriblement à Le Blé

"Le public va manquer terriblement à Le Blé, dès samedi prochain", explique le speaker du Stade Brestois Grégory Pelleau. "On a eu l'exemple avec nos amis lensois qui recevaient, ajoute-t-il. Le public joue un rôle important et les supporters vont terriblement manquer ce week-end. Dans tous les stades ça va sonner creux."

Un report n'était pas envisageable, affirme un membre du staff, qui évoque la pression des diffuseurs et explique "On n’est pas sûr qu'on pourra rejouer à la date du 15 avril. Donc si on reporte et qu'on ne peut toujours pas jouer, on sera bien embêté".

Comment se faire rembourser les places déjà achetées ?

"On va faire au mieux", promet le directeur commercial et marketing du club Pascal Robert. Il explique "Pour les gens qui avaient acheté des billets pour le match de Lille samedi, on leur demande de nous envoyer leurs billets, avec un Rib et un justificatif de domicile. On remboursera les gens par virement bancaire."