Match Bergerac-Lens : les chtis du Périgord vont défendre leurs couleurs, le sang et or

Il y aura plus de 2 000 chtis dans le stade Gaston Simounet ce mardi à Bergerac. Parmi eux, des vrais chtis du Périgord, installés depuis des années en Dordogne. Leur coeur est pourtant resté dans le Nord et ils supporteront les Lensois

Trompette, maillot, bonnet, écharpe... Voilà, la tenue traditionnelle du supporter lensois. Evidemment tout aux couleurs du club mythique sang et or. A quelques heures du match BPFC-RC Lens, les chtis du Périgord finissent les derniers préparatifs parce qu'à vrai dire tout est prêt depuis le tirage au sort. A Bergerac, ils seront une vingtaine de l'amicale des gens du Nord et de la Belgique.

Cette bande d'exilés du Nord a acheté ses places dès la mise en vente. Depuis, ils n'arrêtent pas de parler de la rencontre. Ce mardi, ils ont rendez-vous dès 16h30 alors que le match ne commence qu'à 18 heures. Ils seront équipés de tous les accessoires possibles pour "faire du bruit" et "montrer aux Bergeracois ce qu'est un vrai Lensois."

"A Lens, il y a plus de places dans le stade que d'habitants dans la Ville. Ca veut tout dire" - Jean-Luc, chti du Périgord

Evidemment, tient à préciser Jacques, déjà habillé de la tête aux pieds en sang et or, "tous les Bergeracois sont invités à l'apéro après leur défaite !"

*_LIRE AUSSI :_ *Coupe de France : "On va chanter, crier, faire du bruit", Jamal supporter 100% bergeracois