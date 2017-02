Match Bergerac - Lille : les vitrines bergeracoises déjà aux couleurs du BPFC

Le match Bergerac - Lille en 8e de finale de coupe de France, c'est dans six jours. A Bergerac, les vitrines des magasins sont déjà aux couleurs du Bergerac Périgord football club en soutien aux joueurs

"Ça fait bouger la ville et on est fiers !" Il n'en a pas fallu plus pour Sonia, gérante du bar tabac Le Gambetta à Bergerac pour tendre une écharpe devant les paquets de cigarettes. En une semaine, elle a vendu des centaines de places pour la rencontre Bergerac-Lille en 8ème de finale de coupe de France.

L'écharpe du match est affichée au bar tabac le Gambetta de Bergerac © Radio France - Caroline Pomès

►► LIRE AUSSI : Dordogne : le match Bergerac - Lille se jouera... à Libourne

A quelques mètres de là, c'est l'opticien de la rue de la Résistance qui a pendu les maillots rouge et bleu de la coupe de France dans sa vitrine. Pour l'instant, les initiatives sont rares mais le collectif de commerçants, J'aime Bergerac distribuent des affiches. "Nous voulons soutenir nos joueurs parce que d'abord nous sommes fiers d'être Bergeracois et que c'est quand même un gros événements", explique le président Xavier Vaisseau.

L'affiche du match est sur toutes les portes des magaasins bergeracois © Radio France - Caroline Pomès

Anthony, le gérant du bar Au plus que parfait à Bergerac, où le match sera retransmis à 21 heures. © Radio France - Caroline Pomès

Pour les bars, ça sera retransmission du match le 2 mars au soir. Au plus que parfait, le gérant Anthony a préparé les écharpes. Il offrira des maillots à ses clients et il l'annonce : tournée du patron si le BPFC mène à la mi-temps.