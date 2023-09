Match, manifestations, fêtes : les rendez-vous et les perturbations à prévoir ce week-end à Paris

Ce week-end, certains vont manifester, danser et d'autres chanter ou scander des slogans. Les rues de la capitale vont être animées pendant deux jours, et si vous souhaitez ou participer aux rassemblements, ou les contourner, cet article est fait pour vous !

La Techno Parade entre Bastille et Nation

25 ans ! Le grand rendez-vous des amateurs de musique électronique, la Techno Parade, fête dans les rues de Paris samedi 23 septembre ses 25 ans, et toutes ses... danseurs ! Chaque année, l'événement accueille près de 400.000 participants dans les rues de Paris, qui s'ambiancent sur de la techno, autour des mythiques défilés de chars.

Le parcours de six kilomètres partira de Bastille puis passera par le boulevard Beaumarchais, le boulevard du Temple, la Place de la République, le boulevard Voltaire et finira Place de la Nation, indique le site de la mairie de Paris .

Manifestation contre les violences policières

Plusieurs partis politiques et syndicats appellent ce samedi à marcher "contre les violences policières et le racisme systémique." L'appel a été lancé après la mort de Nahel, tué par un policier le 27 juin, et dont la mort a entrainé des émeutes dans toute la France pendant plusieurs jours. La France insoumise, Europe Écologie-Les Verts, la CGT, appellent à manifester.

À Paris, le site Marche unitaire indique un départ de la marche à 14h30 à Gare du nord.

Deux autres marches sont prévues en Île-de-France :

13h départ depuis l'hôtel de ville de Montreuil .

. 12h départ depuis la place François Mitterand à Alfortville.

Afrique du Sud-Irlande en rugby au Stade de France

L'Afrique du Sud joue l'Irlande ce samedi en Coupe du monde de rugby à partir de 21 heures au Stade de France. Au total, l'enceinte sportive accueille dix rencontres jusqu'au 21 octobre, date de la finale. Pour accéder au Stade de France, certains itinéraires sont à privilégier, on vous les a indiqués dans cet article .

La préfecture de Seine-Saint-Denis conseille par ailleurs les spectateurs à "venir au stade de France en Velib." Deux stations éphémères ont été mis en place pendant la Coupe du monde de Rugby, indique la préfecture .