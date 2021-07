Mathay : après un cluster, la discothèque rouvre, mais sans infirmières pour les tests obligatoires

Après le cluster découvert, il y a deux semaines au Cario Club, la discothèque de Mathay rouvre ses portes ce vendredi soir. 85 clients qui avaient fréquentés l'établissement à la mi-juillet avaient été testés positifs quelques jours plus tard, ainsi que trois membres du personnel. Un cluster mis à jour par l'application TousAntiCovid. Tout ce petit monde est désormais sorti de quarantaine.

Le patron du Cario Club, Mustapha Alami, avait pris la décision de fermer temporairement son établissement. En accord avec l'ARS, il annonce sa réouverture ce week-end. Avec quelle garantie contre un nouveau cluster ? "Il faudrait soit que tout le monde soit vacciné, soit tester tout le monde, même les personnes vaccinées. Car d'après le traçage effectué par l'ARS, des personnes vaccinées faisaient partie des personnes infectées il y a deux semaines", explique Mustapha Alami, le patron de la discothèque, ajoutant qu'on peut difficilement imposer ce test antigénique aux détenteurs du fameux pass sanitaire. .

"La meilleure barrière serait de tester tout le monde", estime Mustapha Alami Copier

Pour cette réouverture, une difficulté supplémentaire se présente à lui. A la mi-juillet, des infirmiers libéraux d'Audincourt avaient acceptés de pratiquer les tests antigéniques imposés aux jeunes clients non vaccinés.

L'ordre régional a fait savoir dans un mail à ses adhérents que cet exercice devant un établissement commercial leur était désormais interdit. "Pourquoi, on devrait imposer aux infirmiers libéraux de travailler le jour dans leur cabinet et la nuit devant les discothèques. Ça n'a pas de sens, d'autant plus que le code de la santé publique ne le permet pas", indique Hervé Genelot-Cheleboug, le président de l'ordre des infirmiers de Bourgogne Franche Comté. Comme pour les événements populaires, il estime "qu'on pourrait faire appel aux pompiers, à la Protection Civile, la Croix-Rouge".

"Est-ce qu'on demanderait aux médecins, sage-femmes ou dentistes d'aller devant des boites de nuit pour des tests ?" interroge le président de l'ordre régional des infirmiers Copier

Pour Mustapha Alami, du Cario Club, "Cette position est honteuse et révoltante, car elle va à l'encontre des préconisations du gouvernement de tester et tracer. L'état nous a encouragé à installer ces barnums devant nos établissements pour effectuer ce test à grand échelle auprès des jeunes. C'est ce traçage qui nous a permis, avec l'ARS, de mettre à jour le cluster du Cario-Club, il y a deux semaines". I

"Cette position est à l'encontre de celle du gouvernement qui veut tracer au maximum" rétorque Mustapha Alami Copier

Pour ce week-end de réouverture à Mathay, Mustapha Alami a bon espoir de trouver d'autres professionnels qui accepteront de réaliser ces tests obligatoires. De son coté, l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté va mobiliser du personnel pour mener des actions de prévention dans la discothèque autour des gestes barrières et la vaccination...