Mathieu Amalric rêve de revenir au cinéma « On en peut plus de voir des films sur un petit écran »

Le Comminges manque à Matthieu Amalric ! L’ acteur, également réalisateur, a tourné un film l'an dernier à Saint-Gaudens et alentours, notamment dans le village de Ganties. Le film est tourné, monté, il s'appelle "Serre-moi fort", mais on attend toujours une date de sortie. Mathieu Amalric dit combien il lui tarde de venir présenter son film quand les cinémas pourront enfin rouvrir. Il était l’invité de France Bleu Occitanie ce vendredi matin 5 mars 2021.

France Bleu Occitanie : Mathieu Amalric, vous avez publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui nous a beaucoup plu dans laquelle vous dites rêver du jour où vous pourrez venir présenter votre film au cinéma « le Régent » à Saint Gaudens, dans la région où vous avez tourné votre film « Serre-moi fort » Vous êtes vraiment impatient de venir nous revoir ?

On a tourné sur une période d’un an dans la région. On a pu faire une projection figurez-vous , lorsque les cinémas ont pu rouvrir très peu de temps, le 24 octobre. Les habitants, les techniciens, les personnes qui nous ont aidé à Saint-Gaudens et autour de Saint-Gaudens étaient là. On a donc pu faire une projection. Mais on attend surtout que les salles puissent rouvrir, pour revenir.

Qu’est-ce qui vous a tant plu à Saint Gaudens ?

Il y a quelques chose entre le début de la montagne, la plaine. Cela racontait quelque chose de l’histoire. Le genre en suspens, un mélo. Mon père est d’Occitanie, mon père est d’un peu plus haut à Montauban. Avec mes amis , les frères Larrieu, on a tourné un autre film à Lourdes « Tralala ». Saint-Gaudens, c’était pour moi une ville comme ça « en suspens ».

Cette vidéo, est ce que c’est votre manière à vous de soutenir le cinéma ?

Je pense à tout le travail des exploitants des salles de cinéma en ce moment. Leurs portes sont fermées depuis presque un an. Qu’est ce qui va se passer quand les salles vont rouvrir ? Avec des films qui auront peu de temps pour vivre. Ce qui est rassurant tout de même, c’est qu’on en peu plus de regarder des films sur des tout petits écrans. Je crois qu’on aura besoins de lever les yeux vers des visages et des paysages qui sont immenses. C’est sûr, les gens vont revenir , comme ils vont revenir au théâtre.

Ce soir, vous participez à une rencontre en ligne organisée par l’agence régionale « Occitanie films ». Vous voulez dire au public qu’on peut continuer à tourner des films, même pendant cette période là ?

Oui, il y a des films qui continuent à se tourner, mais c’est surtout comment vont-ils sortir ? Il y a maintenant plus de deux années de films qui sont suspendues. Comment va-t-on leur tourver de la place, est ce que certains films pourront vivre un peu. Qu’il n’y ait pas cette tenetation un peu rapide de la plateforme internet. Il faut surtout que ce tissus de salles de cinémas qui est unique au monde , que tout le monde nous envie, ne soit pas détruite par l’appas de ces plateforme de streaming .

Votre film « Serre moi fort », vous avez la garantie qu’il pourra sortir ? Comment ça se passe, c’est la loi du plus fort qui l’emporte ?

Le plus fort..Serre moi fort…disons que la Gaumont a eu envie de dater la sortie des films. Ils ont pris des mercredi, d’autres mercredi resteront, et ils ont donc daté la sortie du film le 8 septembre. C’est très loin, mais au moins , ça permet d’imaginer quelque chose.

Un petit mot sur le scénario de « Serre moi fort » , c’est l’histoire d’une séparation ?

Mais où avez-vous entendu ça ?

C’est l’histoire d’une femme qui s’en va ?

Il semblerait que ce soit l’histoire d’une femme qui s’en va. C’est un mélo, c’est un road-movie, l’amour, la musique

On va pleurer en le regardant ?

Peut être en sortant de salle, je l’espère en tout cas