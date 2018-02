Orléans, France

Elle a 17 ans, étudie au lycée Sainte-Croix-Saint-Euverte à Orléans en littérature. Mathilde Edey Gamassou est la nouvelle figure de Jeanne d'arc pour les prochaines fêtes johanniques (29 avril au 8 mai prochain). Cette lycéenne a déjà tenté sa chance l'année dernière mais elle avait été battue par Priscille de la Batie, son amie. Mathilde a d'ailleurs profité pour lui demander quelques conseils : " Elle m'avait dit pleins de choses, que c'était trop bien, surtout le pèlerinage et elle m'a dit aussi qu'elle avait un peu de mal avec les journalistes surtout (rires)".

Une nouvelle " Jeanne d'arc" déterminée

Mathilde était très surprise après l'annonce des résultats, être choisie pour figurer Jeanne d'arc, c'était son rêve depuis qu'elle est toute petite :" J'ai découvert les fêtes en 2004 (...) dès que j'ai vu "Jeanne d'arc", je me suis dit "Ouah" et j'ai eu envie de procurer la même joie aux autres." A 17 ans, l'orléanaise a déjà une vie bien remplie, elle fait de l'escrime, s'occupe de collégiens à la Pastorale et elle est cheftaine scout, sans oublier le baccalauréat à la fin de l'année. Son père, Patrice était concentré sur les études de sa fille: " Moi j'étais plus concerné par son baccalauréat cette année que par sa candidature (rires) mais souvent on dit, plus on fait de choses et mieux on les fait. Donc je pense qu'elle va mettre cette adage en application"

Une "Jeanne d'arc" qui évolue

Cette nomination de Mathilde bouleverse aussi certains clichés car c'est ,sans doute, une première, Jeanne d'arc est métisse cette année. Sa famille est originaire du Bénin et de Pologne. Un choix qui prouve que même au niveau de l'association Orléans-Jeanne-d'arc, on évolue, Bénédicte Baranger, sa présidente : " Elle remplit les conditions ... On n'a pas de raisons de ne pas prendre une jeune fille parce qu'elle aurait une couleur un peu différente de celle à laquelle on peut s'attendre." Et ça vous a fait réagir sur Twitter :

J'avais loupé l'info que la Jeanne d'Arc 2018 était métisse !!! — Julie (@drauqlib) February 19, 2018

Point culture orléanaise : Mathilde Edey Gamassou sera Jeanne d'Arc pour les fêtes johanniques cette année (au centre sur la photo).

Et après des années de jeunes filles toutes sur le même modèle (blanche, cheveux blonds/châtains), c'est chouette de voir du changement ! pic.twitter.com/8XKj25ko4T — Galacée❄️ (@GalaMolecules) February 19, 2018

En voyant le sourire de cette jeune femme, j'ai une pensée émue pour @FN_45_Officiel@plecoq12 et toute la fachosphère #Orleans qui doivent bien bien rager ce soir !

Merci @orleans_jeanne. Je garde mes idées concernant vos valeurs mais le symbole est fort. Bravo. pic.twitter.com/Dmbc8lQvmZ — Fαβοs (@F4b0s) February 19, 2018

Mathilde a maintenant un programme chargé

La nouvelle figure de Jeanne d'Arc attend cela avec impatience, elle participera, à partir de dimanche, au "traditionnel" pèlerinage. Elle ira dans plusieurs villes de France qui célèbre la pucelle d'Orléans, comme Compiègne ou Rouen. La lycéenne sera accompagnée par ses deux pages, Antoine de Watrigant et Oscar Zancristoforo. Ensuite, Mathilde va devoir apprendre à monter à cheval pour pouvoir défiler au mois de mai dans la ville orléanaise. Les fêtes de Jeanne d'arc se déroulent du 29 avril au 8 mai prochain.