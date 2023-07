Matinale spéciale France Bleu Gard Lozère en direct du Grau-du-Roi mercredi

Ils "font" le Grau-du-Roi toute l'année, mais encore plus pendant la période estivale. France Bleu Gard Lozère vous emmène ce mercredi matin dans les coulisses des professionnels du tourisme de la station balnéaire du Gard. La commune va passer de 8.500 habitants à 120.000 d'ici quelques jours -et même parfois 150 000 habitants. Et devenir 2e commune du Gard en terme de population le temps de l'été.

Port-Camargue, le plus grand port de Plaisance d'Europe

Grégory Jullian sera notre "fil rouge", sur place, pendant toute la matinée, en direct de 6h30 à 9h. Les plages du Grau-du-Roi sont bichonnées tout au long de l'année mais encore plus en cette période. Vous saurez pourquoi, et comment, dans cette matinale spéciale ! Nous irons notamment à Port -Camargue, plus grand port plaisancier d'Europe , et le.. deuxième au monde ! (5 000 places) ; ce quartier est constitué d'un port de plaisance et d'une marina, fruit de la "mission Racine" (1963).

Après l'ouverture du phare de l'Espiguette le 26 juin, c'est au tour de l'ancien phare situé au bout du chenal dans le centre-ville du Grau-du-Roi d'avoir ouvert ses portes ce lundi 3 juillet.