Reims, France

Le chanteur rémois Barcella est l'invité exceptionnel de France Bleu Champagne-Ardenne ce mardi 10 Avril entre 7h et 9h. Il sera en direct de nos studios pour nous parler de la sortie de son dernier album intitulé "Soleil". Un album rempli de joie, d'optimisme et de poésie.

Pendant deux heures, Barcella sera le rédacteur en chef de l'émission. Il y a quelques semaines, il a choisit des sujets qui lui tenaient à coeur:

L'association "On souffle dans ton dos" qui accompagne des enfants ayant des troubles du développement. Barcella est le parrain de Lisette, une petite fille autiste de 6 ans et demi qui habite en Belgique. Notre invitée à 7h45 sera l'actrice belge Isabelle de Hertogh, marraine de l'association.

Le sport car Barcella est un amoureux du trail et de la marche en montagne

La nutrition vivante car Bercella aime manger sainement. Il nous donnera ses recettes fétiches à l'heure du petit déjeuner notamment

Le chanteur rémois, a également proposé sa propre play-list de chansons que vous entendrez entre 7h et 9h: "des chansons qui donnent la pêche et le sourire" nous a t'il confié " des chansons pleines de soleil et de joie car je vous assure que ça change la vie de sourire et de voir le verre toujours à moitié plein plutôt qu'à moitié vide".

Notre City Baladeur Fabrice, nous réserve aussi pas mal d'aventures en lien avec la venue de Barcella dans nos studios , mais chut.....c'est un secret!

Rendez-vous ce mardi 10 avril de 7h à 9h sur France Bleu Champagne - Ardenne mais aussi sur la page Facebook de France Bleu Champagne -Ardenne