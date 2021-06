INSOLITE - Des dédicaces et dessins inédits de Matisse vendus aux enchères à Montluçon

Deux dédicaces rédigées par Henri Matisse (1869- 1954) pour l’un de ses amis les plus chers et figurant sur deux livres illustrés par le chef de file du fauvisme seront proposées aux enchères samedi 26 juin prochain à l'hôtel des ventes de Montluçon en direct sur Internet.

Inédites sur le marché de l’art, ces dédicaces proviennent des descendants de cet ami d’enfance de Matisse (les deux hommes sont nés dans le même village dans le nord de la France). Les Archives Matisse ont confirmé que les dédicaces et les fleurs sont bien de la main du chef de file de fauvisme.

Cette vente aux enchères exceptionnelle sera dirigée par Maître Sylvie Dagot, commissaire-priseur à Montluçon. Elle raconte dans quelles circonstances ont été découvertes ces dédicaces personnalisées. "Ça n'avait pas été sorti du coffre depuis plus de 50 ans,donc la famille ne savait pas trop de quoi il s'agissait, mais c'était quand même un mythe familial. La légende en fait pour eux. Quand on a fait l'ouverture de coffres suite aux inventaires de succession, on s'est rendu compte que c'était des livres, qu'ils étaient dédicacés par Matisse et que l'un d'eux avait même un dessin au pastel.

Sylvie Dagot insiste sur la rareté artistique de ces découvertes, "d'abord, ce sont des tirages très limités ces ouvrages-là et en plus ils sont personnalisés par la mains de Matisse, qui les a offerts à un de ses meilleurs amis et lui a donné parce que c'était lui, parce que c'était de l'autre. Il lui a mis un mot personnalisé aussi. Ils s'envoyaient des cadeaux tous les ans, leur amitié a duré 70 ans. Toute leur vie."

Sur un exemplaire de "Jazz", œuvre majeure dans le corpus de Matisse figure l’inscription suivante : "Au Dr Léon Vassaux l’ami de toute sa vie..." Le précieux objet est estimé entre 120.000 et 150.000 euros.

Sur un exemplaire de « Jazz » figure l’inscription : "Au Dr Léon Vassaux l’ami de toute sa vie..." - © Hôtel des ventes de Montuçon

Sur une édition illustrée du "Florilège des Amours" de Pierre de Ronsard, Henri Matisse a dessiné trois fleurs rouges et bleues au pastel avec ce message : "à mon vieux compagnon de la vie, le Dr Léon Vassaux..." L'édition est estimée entre 15.000 et 20.000 euros

Sur une édition illustrée du « Florilège des Amours » de Ronsard, Matisse a dessiné trois fleurs rouges et bleues au pastel avec ce message : "à mon vieux compagnon de la vie, le Dr Léon Vassaux..." - © Hôtel des ventes de Montluçon

Provenant des descendants de cet ami d’enfance de Matisse, ces témoignages ont été décrits notamment par Etienne-Irénée Brun, expert en art moderne et contemporain. "Henri Matisse faisait des dédicaces qui étaient vraiment très personnelles. D'abord, il était fier du livre qu'il avait illustré. Donc, au lieu de lui envoyer comme ça par la poste, il lui faisait une petite dédicace personnelle. Et dans "Le florilège des amours de Ronsard", il a illustré trois petites fleurs qui n'ont pas grand chose, mais qui sont un élan du cœur. Enfin, un gage d'amitié entre ces deux personnes. Une amitié qui a perduré de l'enfance jusqu'à la vieillesse."

Les enchères seront organisées le samedi 26 juin (à partir de 15 heures) uniquement sur internet à l'hôtel des ventes de Montluçon. Maître Sylvie Dagot n'a pas caché que le stress commençait un peu à monter à trois semaines de cette vente exceptionnelle dans la cité bourbonnaise.