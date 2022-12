Matmatah, Cali, Suzanne et Youssoupha en têtes d'affiche du Jardin du Michel 2023

On connaît les premiers noms de la programmation du Jardin du Michel 2023, du vendredi 2 juin au dimanche 4 juin 2023. Ils ont été dévoilés ce jeudi 22 décembre moins d'un mois après la confirmation par les organisateurs du festival de la tenue du JDM l'an prochain. Cette édition 2023 était menacée après des difficultés financières lors du JDM 2022 qui n'avait pas fait recette du côté du public. Une souscription avait été lancée.

Pour cette 18e édition, celle de la majorité, le Jardin du Michel a décidé de revenir en quelque sorte aux sources du côté de la programmation avec les présences du groupe breton Matmatah, qui prévoit un nouvel album en 2023, du chanteur Cali, la chanteuse Suzanne ou encore du rappeur Youssoupha. Les autres artistes annoncés ce 22 décembre : les groupe Gogol Bordello et The Yokel.

Une volonté de renouer avec les racines du festival selon Cindy Dodin, programmatrice et coordinatrice du Jardin du Michel : "On va avoir 18 ans et avec l'équipe, on a voulu faire une programmation en mode rétrospective, clin d'oeil à tout ce public qui nous a suivi depuis le début à Bulligny, avec un peu plus de rock, de reggae et des groupes qui nous font rajeunir".

Même si le JDM présentera aussi des nouveautés, l'équipe assume vouloir "revenir à l'esprit d'antan". Des pass 3 jours sont disponibles sur le site du festival .