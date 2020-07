Mauguio annule sa fête votive du mois d'août

C'est l'une des fêtes les plus réputées de la région. La fête votive qui se tient chaque année au mois d'août à Mauguio (Hérault) est annulée. Décision prise par le maire en raison de la crise liée à la Covid-19. Habitants et commerçants sont déçus, mais acceptent ce choix raisonnable.

Il n'y aura pas de fête votive au mois d'août à Mauguio, elle est annulée en raison de la crise sanitaire. "Une décision prise en concertation avec les manadiers, clubs taurins, jeunes et commerçantsdu village" écrit Yvon Bourrel, le maire de la commune, dans un communiqué. Il précise que "même si nous nous devons de rester confiants dans l’évolution sanitaire à venir, en tant qu’élus locaux, il est de notre responsabilité d’assurer la sécurité sanitaire de chacun, en prenant toutes les mesures et précautions nécessaires" et se dit "conscient de la déception que cette décision va occasionner".

Une sage décision

L'annulation semble, en fait, plutôt bien acceptée par les habitants et commerçants.

"C'est un rituel chaque année, on réserve notre semaine, les enfants vont voir les taureaux, donc oui nous sommes déçus, mais on comprend. C'est mieux de ne rien faire et de repartir à zéro l'année prochaine."

Dans les rues de Mauguio les habitants estiment que c'est une sage idée Copier

Le plus dur c'est pour les cafetiers. Au bar Le Commerce sur la grande place devant la mairie, "la fête votive c'est 40 % du chiffre d'affaires annuel" précise Laurent Frion le patron.

Laurent Frion patron du bar Le Commerce. Financièrement ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Copier

Au restaurant Le Cavo en revanche, Emmanuel Xemar, le patron, est ravi. Comme il n'y aura pas de taureaux, il n'aura pas à déplacer ses tables dans une petite ruelle comme il le fait chaque année : "On va pouvoir garder notre terrasse et accueillir notre clientèle familiale qui souvent quitte le village pendant la fête votive. Notre chiffre d'affaires devrait être plus élevé."

Les commerçants les plus impactés espèrent que la mairie organisera des animations ponctuelles à l'automne pour sauver la saison. Le calendrier fédéral des courses camarguaises sera maintenu dans la mesure du possible, ce calendrier étant indépendant de l’organisation de la fête votive.