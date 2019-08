Maurienne : faire du tourisme avec un drone au dessus du Fort de l'Esseillon

Visiter la Maurienne depuis le ciel, c'est maintenant possible. Yannick et Gessy, deux jeunes Savoyards, ont connecté un drone à un casque de réalité virtuelle. Yannick pilote le drone et à l'intérieur du casque, on voit tout ce qu'il filme, en direct. Du tourisme connecté.

Avrieux, France

Aux pieds des remparts de la Redoute Marie-Thérèse (le poste avancé du Fort) , Yannick et Gessy, la vingtaine, ont installé leur petit stand. Une chaise longue, une table, un casque de réalité virtuelle et un drone. Si ça n'a l'air de rien, ils ne leur en faut pas plus pour faire survoler la Maurienne aux quelques curieux qui s'y risquent.

Enfiler un casque de réalité virtuelle pour visiter les lieux

C'est le cas d'Ombeline, 12 ans, après une séance d'accrobranche. Elle enfile le casque de réalité virtuelle et s'installe confortablement dans la chaise. Yannick effectue quelques réglages. "Attention à garder la tête bien droite pour le décollage", donne-t-il en dernière consigne. "Et c'est parti !"

Aussitôt, Ombeline rigole, "Papa je te vois !". Le drone prend son envol juste en face d'elle, ce qui lui permet de s'observer avec son casque sur la tête, mais aussi de voir son père, l'air étonné, juste derrière elle. Après avoir pris un peu de hauteur, c'est toute la région qui se dévoile. "Il y a plein d'autres montagnes", s'étonne la jeune fille de douze ans.

Puis pendant une dizaine de minutes, grâce aux explications de Yannick, on redécouvre tout le périmètre, avec des points de vue assez inédits. La Redoute Marie-Thérèse, le Fort Victor Emmanuel, le Pont du Diable ... Yannick a toujours une anecdote a raconter. Il connaît bien la région. Il a grandi à Avrieux.

C'est comme si j'étais un oiseau - Ombeline, 12 ans.

Après une dizaine de minutes de vol, Ombeline atterrit. "C'est comme si j'étais un oiseau", s'amuse-t-elle, en retirant le casque de réalité virtuelle, non sans perdre un peu l'équilibre. Mais pas de crainte à avoir là-dessus, Ombeline n'a pas du tout eu le vertige, que des bonnes sensations. "C'était génial, on voyait toutes les montagnes et plein d'autres choses !" Ce qu'elle a préféré : s'approcher tout près d'une cascade.

Survoler la Maurienne comme un oiseau

Mais à part ces sensations, qu'est-ce que ça apporte de survoler la Maurienne comme un oiseau ? "Quand on est au niveau des remparts, explique Yannick, on ne voit pas grand chose. Mais à partir de 60-70 mètres de hauteur, c'est une toute autre perspective. On a des vus qu'on ne pourrait pas avoir depuis le sol".

Avec tous les tourismes qui viennent se promener ou faire de l'accrobranche dans la région, l'animation de Yannick et Gessy commence à avoir son petit succès, surtout en fin de journée. "Les gens s'arrêtent plutôt après leur balade, avant de repartir chez eux", a remarqué Yannick. La séance est ouverte à tout le monde, même si pour les moins de six ans, c'est parfois plus compliqué. "Les plus petits bougent beaucoup plus la tête dans tous les sens, confesse Yannick en souriant. C'est plus compliqué pour piloter".

C'est justement en apprenant à piloter un drone à Chambéry que Yannick a eu l'idée de lancer cette activité. "En faisant cette formation, _j'ai eu vent que quelqu'un faisait ça à Chamonix_. Pour ces vols en immersion, tout de suite j'ai pensé aux Forts de l'Esseillon. J'habite juste à côté, pour moi c'était naturel". Avec Gessy, ils ont usé plusieurs batteries de drone à faire des tests et du repérage. Et après avoir révisé quelques leçons d'histoire savoyarde, ils ont lancé cette expérience.

Yannick et Gessy ont aussi dû avoir des autorisations pour occuper le terrain et survoler la zone. Ils peuvent le faire jusqu'à la fin du mois d'août. Tous les après-midi, selon la météo, ils occupent ainsi un petit espace à côté de la Redoute Marie-Thérèse. Pour la séance, il faut compter 15 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants.