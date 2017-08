Mauvais temps : l’expo Picasso du Puy-en-Velay bat des records

L’exposition Picasso présente une quarantaine d’œuvres du maître dans les locaux de l’Hôtel-Dieu. Jeudi 10 août, avec le mauvais temps, la rétrospective a battu son record avec plus de 600 visiteurs dans la journée.

Il fait moche. Il fait froid. Alors une idée : allez au musée ! Et parmi les belles expositions à voir cet été, la rétrospective Picasso au Puy-en-Velay. Une expo que vous pourrez voir jusqu'au 11 octobre.

Déjà 10.000 visiteurs environ

Une expo qui en ce moment cartonne. Six cents personnes sont venues découvrir les toiles du maître jeudi 10 août. Un record lié au mauvais temps selon les organisateurs. En tout, depuis le début de la rétrospective ( le 10 juillet ), déjà 10.000 personnes sont venues découvrir les toiles.

Le clin d’œil à la vierge

Une exposition qui propose de parcourir les grandes périodes de la production du célèbre maître espagnol au travers du thème de la maternité, dans les espaces d'exposition temporaire de l'Hôtel-Dieu. Une quarantaine de pièces rarement montrées retrace de 1899 à 1970 la carrière de Pablo Picasso. Aux œuvres de l'artiste, s'ajoutent des photographies. Et le thème de la maternité n’a pas été choisi par hasard. Un clin d'œil évidemment à la vierge qui surplombe le Puy-en-Velay selon Florence Saragoza directrice du Service Patrimoine qui regroupe le musée Crozatier et le Pays d'Art et d'Histoire.

Et parmi les très nombreux visiteurs, beaucoup de Ponots ou d'habitants de la Haute-Loire. Des jeunes et des moins jeunes qui voient "en vrai" pour la première fois une œuvre de Picasso.

Picasso au Puy-en-Velay. Visite sous la conduite d'un guide conférencier privé, sur réservation tous les jours du 10 Juillet au 11 octobre 2017. Prévoir une heure. Horaire d'ouverture de l'exposition : 10h30 à 18h30 ( dernière visite 17h).