"Max à table" : un restaurant aux tables connectées à Limoges

Un nouveau restaurant tenu par un Limougeaud mise sur l'innovation digitale et la cuisine fait-maison, place Denis Dussoubs. Des tables tactiles permettent de passer commande et du bon temps grâce à des jeux sur table. Un restaurant connecté et local.

Prendre sa commande sur table, c'est littéralement possible à Limoges. C'est le concept de Max à Table, un nouveau restaurant tenu par un limougeaud, Matthias Cadet. Déjà implanté à Bordeaux depuis 2014, le restaurant travaille avec des fournisseurs "capables de les suivre partout en France" dans l'objectif de se développer en réseau. Le principe : des tables tactiles qui permettent aux clients de commander depuis l'écran digital de la table et d'attendre de manière ludique, avec des jeux : "on peut se lancer des défis, répondre à des quiz, apprendre sa géographie, faire des morpions...on peut passer un bon moment de rigolade avant de manger", d'après Céline.

C'est exactement l'effet escompté pour Matthias Cadet, le créateur : "l'objectif était d'avoir un restaurant où les gens, en plus de manger, s'amusent, rigolent. J'ai crée un logiciel qui fidélise les joueurs, où on peut jouer les uns contre les autres. _Si on bat des records sur les jeux, on est récompensé avec des consommations_". Le digital s'allie par ailleurs à une cuisine fait-maison : "on voulait absolument que les produits soient bons, on s'adapte en travaillant avec du sans gluten. Tout est fait maison. On a des spécificités locales comme la race limousine, la bière brassée en Limousin, des jus de fruits frais faits maison".

Un concept qui marche fort depuis son ouverture le 22 juin.