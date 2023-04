Max Casaban pour le week-end de Pâques à Nice, à prendre "homo"

Pâques-croyable : et pourtant, Prenez-moi homo! est programmé ce week-end de Pâques au Théâtre de l'Alphabet de Nice qui promet en plus des douceurs chocolatées pour l'occasion.

ⓘ Publicité

loading

Un spectacle qui rend gai

Prenez moi homo ! est un spectacle original, drôle et intelligent qui aborde l'homosexualité de manière décalée et décomplexée tout en évitant les clichés. Les différents sketchs et personnages du spectacle nous font passer par une gamme d'émotions, abordant des sujets tels que le coming-out, les idées reçues et la paternité avec sincérité et générosité. L'ambiance est chaleureuse, des moments d'échange et de jeu avec le public sont prévus. Et l'intimité du Théâtre de l'Alphabet s'y prête, comme beaucoup le savent.

Pour tous

Pas question de céder au communautarisme : que vous soyez hétéro, bi, homo, trans ou même extra-terrestre vous serez les bienvenus.