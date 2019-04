Cali vient présenter son deuxième roman à Laval et à Saint-Berthevin ce mercredi

Laval, France

Vous connaissez forcément Cali, et ses chansons "C'est quand le bonheur" ou "Je m'en vais" mais est-ce-que connaissez Cali, auteur ? Il sort son deuxième roman, "Cavale ça veut dire s'échapper". Il vient vous présenter ce livre à la médiathèque de Saint-Berthevin ce mercredi 3 avril, de 16h30 à 18h30. Une séance de dédicaces est ensuite prévue, à 19 heures à la librairie M'Lire à Laval.

Pour Cali, qui écrit ses chansons, l'écriture d'un roman est une expérience très différente : "Ce qui est jouissif dans une chanson, c'est le côté, _trois minutes pour raconter son monde, le monde. On a quand même des menottes dans le format_. Il n'y a que Léo Ferré qui est libre d'écrire des chansons de 50 minutes. Quelque part, on jette la chanson, elle passe à la radio et des milliers de personnes l'écoutent en même temps".

Un roman autobiographique, sur l'adolescence

Et puis, lorsqu'il écrit un roman : "On n'a pas de menotte, on écrit des choses et cela peut faire 100, 200, 1000 pages et on l'écrit pour une personne".

Une chanson, c'est se mettre tout nu, se jeter à l'eau, faire quelques brasses et revenir sur la plage. Ecrire un roman, c'est se mettre tout nu, nager et aller jusqu'à Manhattan"

Dans ce livre, il parle d'adolescence et un peu de la sienne. C'est un roman mais avec des éléments autobiographiques. Cali s'est donc replongé dans son passé. Selon lui, une expérience perturbante mais nécessaire.

"L'enfance, l'adolescence, c'est là que tout se joue. C'est la première fois que l'on monte sur le manège, c'est là qu'on vit ses première fois, avant de faire l'amour. C'est comme la première fois où j'ai pris une guitare électrique, quand je l'ai branchée, cela a fait un bruit complètement dingue. J'avais de l'électricité jusqu'au bout de mes doigts. Alors cela perturbe mais c'est ce que je recherche pour me sentir bien", explique l'artiste.

On vous rappelle que Cali sera ce mercredi soir sur notre antenne, dans notre émission "La Scène Mayennaise", à partir de 18h10. Si vous voulez rencontrer l'auteur à la médiathèque de Saint-Berthevin, pensez bien à réserver car le nombre de places est limité. Vous pouvez appeler au 02.43.66.01.72 ou vous pouvez envoyer un mail à bibliotheque.municipale@ville-saint-berthevin.fr.