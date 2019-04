Mayenne : ce qui vous attend pour la 5e édition de la Vélo Agglo Rétro

Et si vous faisiez un bond dans le passé le temps d'une balade à vélo ? C'est ce que vous propose une fois de plus l'office du tourisme de Laval Agglomération : un parcours à travers les chemins bucoliques de la région en robe à pois ou en bretelles. Les inscriptions ouvrent aujourd'hui.

Mayenne, France

Y'avait Fernand, y'avait Firmin, y'avait Francis et Sébastien, et puis Paulette... Quelques airs de "La bicyclette" d'Yves Montand à fredonner lors de la Vélo Agglo Rétro, 5e édition, organisée le 16 juin prochain. Les inscriptions - gratuites - à cette balade à vélo 100% vintage ouvrent ce lundi 8 avril 2019 à l'office du tourisme de Laval Agglomération. Un ticket pour un voyage dans le temps.

Un parcours semé de surprises

Le départ de la parade de joyeux promeneurs à bicyclette se fera depuis l'esplanade du Château Neuf à 10h30 du matin, après la course de serveuses et garçons de café et du concours d'élégance de "la plus belle Paulette". L'organisation espère voir 500 participants sur la ligne de départ, avant un parcours de 40 kilomètres, donc 28 de route.

A 12h, ce sera l'heure de la pause-apéro à Louvigné, l'une des villes de l'agglomération lavalloise, choisie pour être l'une des étapes de la balade cette année. "Une pause kir-cacahuète, comme d'antan, avec les élus", précise Cécile Hunaut-Lorieul, la chargée de communication à l'office de tourisme. Pour l'ambiance, Guy, à l'accordéon, s'occupe de tout, sous l'objectif de Constance à la vidéo.

Une demi-heure après, il faudra remonter sur la bicyclette, direction le village de Parné sur Roc pour un immense pique-nique dans un verger. Une visite qui coïncide avec l'événement "Des Peintres dans la rue" installé dans la cité. Les participants pourront donc en profiter. Avant de reprendre la route, quelques reprises des Beatles résonneront en face de la mairie.

Entrammes attend les participants pour 15h45. Certains pourront visiter les thermes gallo-romaines, quand d'autres savoureront quelques bonbons. Des douceurs pour panser le chagrin de devoir déjà rentrer à Laval, via le halage. Sauf qu'une dernière surprise attend les courageux, à l'arrivée à l'esplanade du Château Neuf : un concert pour swinguer sur du jazz manouche.

Les années 1950, des soquettes aux bretelles

Ne pensez pas vous rendre à la Vélo Agglo Rétro sans suivre le dress-code ! Robes à pois, à fleurs, gapettes, bretelles, gilet d'homme... Lancez-vous. Sans oublier la bicyclette, "des années 30 à 90", recommande l'organisation, que vous pouvez louer en ville.