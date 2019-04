Mayenne : des pianos dans tous leurs états pour annoncer le concert international de piano de la ville

La 12ème édition du concours international de piano commence ce vendredi 12 avril à Mayenne. Le Conservatoire a décidé de faire les choses en grand pour annoncer cet événement. Il a fait appel à une association "La Volière aux pianos" pour transformer des pianos.

Les instruments se retrouvent dans l'eau, directement dans la rivière de la Mayenne, ou suspendus dans les airs, juste devant le Conservatoire.

Au Grand Nord, il y a trois pianos suspendus devant le bâtiment et un piano-massage à l'intérieur.

D'autres pianos sont comme coupés et plantés dans le sol, notamment devant l'esplanade du théâtre, place Juhel.

Pour donner envie aux Mayennais de venir assister aux concerts, un piano massage a même été installé dans le hall du Grand Nord. L'instrument a donc été un peu modifié. Des capteurs ont été ajoutés, ils retransmettent chaque son dans des appareils qui vibrent dans un grand siège, fixé sur le piano.

Léa, une élève du Conservatoire, a essayé ce piano massage, elle s'est allongée sur le siège. "_Plus c'est aigu, plus c'est dans le haut du dos_, tout le long de la colonne vertébrale. Quand les notes sont tenues, cela continue de vibrer sous les jambes", décrit la jeune fille.

Même pour cette jeune femme, qui a commencé cet instrument à l'âge de huit ans, c'est une expérience surprenante :

Cela permet d'écouter et aussi de sentir. On sent toutes les vibrations. C'est une façon d'apprécier la musique avec tous les sens "