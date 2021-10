Mayenne : gros succès pour le nouveau cours de danses de salon qui affiche déjà complet

Les danses de salon ont le vent en poupe : un nouveau cours a été créé fin septembre par le Conservatoire de Mayenne et il n'y a déjà plus de places. Chaque mardi soir, dix binômes se réunissent dans une salle du pôle culturel Le Grand Nord pendant une heure. Un autre cours a dû être ajouté le vendredi soir pour permettre à d'autres danseurs de s'initier au cha-cha-cha, au tango ou encore à la rumba.

"Moi, je suis raide comme un piquet"

Parmi les inscrits à ce nouveau cours proposé par le Conservatoire de Mayenne, il n'y a quasiment que des débutants. La plupart n'ont jamais pris de cours de danse de leur vie, certains ont l'habitude de danser en soirée ou en boîtes de nuit. Julie et Julien, un couple d'Aron, font partie de ceux qui se sont inscrits à ce cours pour avoir un peu plus d'allure en dansant lors de leurs prochaines soirée. "À chaque soirée dansante, Julien me disait : regarde comment ils dansent trop bien et je lui avais dit qu'on prendrait des cours. Maintenant, on y est, il va falloir qu'on assure", sourit Julie, en plein cours de cha-cha-cha. À ses côtés, son compagnon, Julien, concentré sur l'enchaînement des pas : "Je suis raide comme un piquet", reconnaît-il en riant. Pour cet apprenti danseur de 38 ans, le plus dur, "c'est d'être souple".

Je regardais les gens en soirée, sans savoir bouger. Et je me disais qu'il fallait que je prenne des cours de danse.

Julien, 38 ans

Le niveau des danseurs est plutôt homogène, les pas de danse sont un peu hésitants en début de cours et s'affirment davantage après une heure de pratique le mardi soir. "Malgré le nombre de personnes que l'on est, je trouve qu'ils se débrouillent bien ... Pas de souci, on est en bonne voie", se réjouit la professeure, Florence Nouveau.

La professeure de danse, Florence Nouveau, enseigne le cha-cha-cha à ses élèves débutants. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les cours de danses de salon sont normalement ouverts à toutes les personnes, même quand elles sont seules, mais avec la crise sanitaire, la professeure a demandé aux élèves de venir en binôme pour éviter les contacts entre inconnus. Brigitte, 64 ans, a donc dû trouver une partenaire de danse à la dernière minute. "Moi, mon conjoint ne voulait pas venir faire de la danse de salon. Il n'osait pas, il n'est pas à l'aise avec son corps. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un binôme. Laurence cherchait aussi quelqu'un, donc on s'est associé pour le cours de danse", décrit cette habitante de Mayenne, qui voulait apprendre les danses de salon depuis longtemps.

Chris Marques n'a qu'à bien se tenir !

Isabelle, 57 ans

Comme Brigitte et son binôme, de nombreuses amies viennent ensemble à ce cours mais il y aussi un duo mère-fille. Mathilde, 29 ans, s'est inscrite avec sa mère, Isabelle, 57 ans. "Elle m'a poussé à faire les cours et comme j'adore danser, donc je me suis laissé faire", retrace Isabelle. Et d'ajouter, en riant : "Chris Marques n'a qu'à bien se tenir", en référence au membre du jury de l'émission Danse avec les stars diffusée sur TF1. Cette habitante de Mayenne n'est pas très à l'aise avec le cha-cha-cha et elle a déjà hâte au deuxième trimestre, car le Rock'n'roll est au programme. Au total, les élèves apprendront les bases de six danses cette année, comme le tango, le paso doble, la valse et la rumba.