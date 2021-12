Mayenne : ils numérisent leurs vieilles cassettes de famille pour Noël

Sylvie compte faire la surprise à ses enfants pour Noël. Elle vient récupérer sa cassette chez un photographe à Laval. Toutes leurs vidéos de vacances et repas de famille ont été numérisées et sont sauvegardées sur une clef USB. "C'est un moment de bonheur, on peut reparler des anecdotes qu'on a vécu tous ensemble, témoigne-t-elle. La vie va un peu vite en ce moment et tout ça c'est précieux."

Cassettes de camescope, VHS et bobines super 8

Depuis un mois, le photographe lavallois en est à une cinquantaine de demandes. Surtout pour des petites cassettes de camescope mais il numérise aussi des VHS et des bobines super 8 ,"des films des années 60 jusqu'aux années 2000", détaille-t-il. La demande n'est pas aussi forte que pour les portraits photo selon lui mais c'est la période la plus chargée pour ce type de prestations : "Et les gens continuent de s'affoler en ce moment."

"Parfois les clients ne reconnaissent pas les personnes qui sont sur les films, s'amuse le photographe. Mais c'est bien leur film !"

En cette période de Noël, la demande de numérisation de cassettes bondit selon ce photographe lavallois. © Radio France - Elsa Vande Wiele

"C'est toujours avec une petite pointe d'émotion qu'on revoit ces souvenirs" - Michel, adhérent du club vidéo du Bourny

Le club vidéo du Bourny à Laval reçoit aussi des demandes pour Noël. Une fois numérisées, les membres aident les particuliers à "retravailler les vidéos sur un logiciel", explique l'un d'eux. Daniel Saudrais donne des cours deux jours par semaine à la maison de quartier du Bourny. "On améliore la netteté des images et on réalise des montages-vidéos, poursuit-il. C'est important parce que plus personne ne regarde des vidéos de famille de deux heures !"

L'un de ses élèves, Michel, ne s'en lasse pas. "C'est toujours avec une petite pointe d'émotion qu'on revoit ces souvenirs personnels." Il sourit : "On se voit évoluer."

La numérisation prend du temps, les retardataires n'ont plus que quelques jours s'ils souhaitent offrir ce cadeau à Noël. Comptez au moins 20 euros la numérisation chez le photographe. La numérisation et les cours de montage vidéo au club de la maison de quartier du Bourny coûte 50 euros par trimestre.