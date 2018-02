Les habitants de Mayenne et ses alentours pourront piquer leur première tête au centre aquatique La Vague le samedi 24 février. Du hamam au bassin balnéo, l'établissement propose bien des services et se veut à la pointe en terme d'économie d'énergie.

Mayenne, France

C'est bien plus qu'une piscine qui ouvrira le samedi 24 février à 10h30, rue du chemin montois, à Mayenne. Le centre aquatique La Vague comprend en effet un bassin sportif, un bassin loisirs et détente, un bassin balnéo, une pataugeoire et un toboggan. Un espace naturel sera aussi ouvert avec un hammam, un sauna et des douches.

Aquabike et et natation prénatale au programme

Les Mayennais pourront s'exercer à plusieurs pratiques aquatiques tout à fait singulières. De l'Aquabike à l'Aquagym en passant par l'AquaUp, de la natation prénatale avec une sage-femme du centre hospitalier et un maître-nageur-sauveteur. Les tarifs des entrées au centre aquatique vont de 3,30 euros à 4,50 euros. Les cartes d'abonnements pour 10 séances vont de 27 à 36 euros.

Un bâtiment à la pointe de la technologie

La structure s'étend sur plusieurs hectares et se veut à la pointe en termes d'économie d'énergie, de chauffage, de traitement d'air et d'eau.