Mayenne : le musée du château se prépare à rouvrir après plus de six mois de fermeture

Après plus de six mois et demi de fermeture, le musée du château de Mayenne se prépare à rouvrir le 19 mai. Comme dans l'ensemble des lieux culturels, des jauges ont été mises en place pour l'accueil du public : pas plus de 50 personnes en même temps jusqu'au 9 juin.

Depuis fin octobre, le musée du château de Mayenne est resté fermé plus de 200 jours à cause de la crise sanitaire.

Il est resté fermé plus de 200 jours depuis le deuxième confinement : le musée du château de Mayenne s'apprête à rouvrir le 19 mai avec une jauge limitée pour le public. Jusqu'au 9 juin, il ne pourra pas y avoir plus de 50 personnes au sein de l'établissement et 10 personnes par salle. Les restrictions seront ensuite levées progressivement jusqu'au 30 juin, date à laquelle où il n'y aura plus de jauge.

Impatience de "retrouver le public"

L'équipe du musée a profité de la fermeture pour lancer de nouveaux projets, comme de nouveaux panneaux et fascicules pour simplifier la visite. "Un nouveau plan de visite sera remis au visiteur à l'entrée : il met en valeur les incontournables, les objets les plus prestigieux, les espaces les plus intéressants à visiter dans le château. La deuxième chose, c'est la mise en place de nouvelles fiches de salle qui donnent des informations supplémentaires au public dans le parcours et dans les différents espaces du musée. La particularité de ces fiches de salle, c'est qu'elles sont à la fois en français facile à comprendre et pour certaines d'entre elles tactiles. Elles permettent notamment au public en situation de handicap visuel de pouvoir avoir une approche sensorielle du patrimoine et des espaces qui leur sont proposés", détaille Mathieu Grandet, le directeur du musée du château de Mayenne.

Mathieu Grandet, le directeur du musée du château de Mayenne, présente le nouveau plan tactile mis en place à l'entrée de la cour. © Radio France - Maïwenn Bordron

Une troisième nouveauté a été mise en place pendant la période de fermeture : il s'agit de "deux plans tactiles en relief qui permettent au public de saisir le lien entre la basse cour et la haute cour et le fait que le parc du château est, avant d'être le parc du château de Mayenne, une basse cour médiévale", souligne Mathieu Grandet.

On devrait avoir notre public cet été.

Tony Bonnet, de Mayenne communauté

Le directeur du musée ne va pas "jusqu'à dire que le Covid a été positif", mais il a su se servir de la contrainte de la fermeture pour "faire aboutir des dossiers qui auraient peut-être abouti un peu plus tardivement". Après plus de six mois de fermeture, il était temps de rouvrir pour Mathieu Grandet. "Il y a l'impatience de l'équipe à réouvrir, à retrouver le public, à avoir des échanges aussi avec le public", met-il en avant.

Alors le public sera-t-il au rendez-vous ? L'année dernière au moment du premier déconfinement, il avait fallu attendre "trois ou quatre mois" avant le retour visible du public. "On pense que l'afflux touristique va être là, que les Mayennais aussi vont jouer le jeu de revenir dans notre château. C'est difficile à estimer et en plus, il y a un aspect saisonnalité aussi parce que du coup, c'est l'été, il fait beau : est-ce que certaines personnes voudront partir ailleurs en vacances ?", souligne Tony Bonnet, le vice-président à la culture et au patrimoine à Mayenne communauté, qui se veut toutefois optimiste.

Après la réouverture, le musée du château de Mayenne va se concentrer sur une prochaine étape : le lancement le 19 juin de l'exposition Etre et paraître : la mode au Moyen-Age.