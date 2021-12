Mayenne : le rappeur Laylow tête d'affiche du festival Les 3 Éléphants à Laval

Le prochain festival Les 3 Éléphants se tiendra à Laval du 18 au 22 mai 2022. Quarante groupes et artistes sont attendus. Les premiers noms de cette 25e édition, douze au total, ont été dévoilés ce lundi 6 décembre. Parmi eux, l'interprète Zarra, le compositeur de musique électro NTO, le désormais incontournable groupe mayenno-angevin, Rouquine et le rappeur toulousain Laylow, première tête d'affiche.

Un concert complet à l'Accor Arena

"L'étrange Histoire de Mr Anderson" est l'un des albums de rap français qui a le mieux marché en 2021. Son interprète, Laylow -Jérémy Larroux de son vrai nom- également passionné de cinéma, l'a introduit avec un court-métrage d'une vingtaine de minutes inspiré de l'univers sombre et fantastique de Tim Burton.

D'abord influencé par les rappeurs américains, l'artiste de 28 ans commence à rapper dès le collège. Quelques années plus tard, il s'est notamment fait remarquer en 2016 avec un clip dans lequel on le voit apporter une lamborghini dans un camp de réfugiés syriens installé sous un métro parisien. Dans son dernier album, il dénonce les violences policières et aborde le sujet des violences conjugales.

Laylow sera en concert à Laval le samedi 21 mai. D'ici Les 3 Éléphants, il chantera devant 20.300 spectateurs à l'Accor Arena à Paris en mars prochain. Toutes les places se sont arrachées en pré-vente en moins de 24 heures.