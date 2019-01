Mayenne : un festival Danse et Fitness ... juste après les fêtes !

La troisième édition du festival Danse et Fitness a lieu cette année juste après les fêtes à Mayenne. Un succès et une aubaine pour ceux qui ont pris des bonnes résolutions en 2019.

Mayenne, France

Vous vous sentez un peu lourd après les repas gargantuesques de la période des fêtes ? Quoi de mieux qu'un peu de step, de Zumba, de fitness pour se remettre en jambes ? À Mayenne, la troisième édition du festival Danse et Fitness fait le plein tout le week-end, de 9h30 à 17h30, à la salle polyvalente. Ce dimanche encore, 150 mayennais se sont inscrits et il reste des places.

Au programme, du sport, du fitness, de la danse, mais aussi quelques crêpes et une buvette, pour se détendre après l'effort. L'ambiance y est finalement assez familiale. Pas mal de poussettes garnissent la vaste salle de Mayenne. Noémie participe avec ses deux enfants. "Je suis venu les fatiguer" sourit la maman. Il y a presque une cinquantaine d'enfants de 4 à 12 ans dans la salle : ils profitent des agrès pour faire quelques figures, et se dépenser un peu. L'atelier du jour est gratuit : c'est de la Zumba spécialement prévue pour les jeunes.

Traquenard pour les parents ! Leurs enfants les poussent à venir se défouler un peu avec eux. Le festival Danse et Fitness continue demain à #Mayenne avec 7 ateliers (5 euros l'atelier, 20 euros la journée). pic.twitter.com/W6MIuVocSA — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) January 5, 2019

Petite nouveauté cette année : une dizaine de stands tournent autour du fitness et des soins corporels. D'après Pierre Loyer, l'organisateur, la date de ce festival tombe à pic en ce début d'année. "On a pas eu le choix dans la date cette année mais c'est très bien pour éliminer les excès des fêtes et respecter les bonnes résolutions" explique Pierre Loyer.