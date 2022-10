Mayenne : une vente aux enchères exceptionnelle d'œuvres littéraires

Ce week-end se tient à Mayenne une vente aux enchères d'exception. Elle se déroule à Hôtel des Ventes de la ville, on y trouve plus de 1250 lots en vente, tous issus de la bibliothèque parisienne du poète et écrivain Max-Pol Fouchet, un ami de l'artiste mayennais Robert Tatin.

Couverture du magazine de l'Hôtel des Ventes de Mayenne, à l'occasion de la vente aux enchère de Max-Pol Fouchet ce week-end. © Radio France - Océane Zitouni Avis aux mordus mayennais de littérature française, les auteurs que je vais citer pourrait bien vous faire envie. Max-Pol Fouchet en a côtoyé tout au long de sa carrière. Cet homme aux multiples casquettes, a été successivement journaliste, homme de radio et de télévision française, romancier, mais surtout, créateur de la revue Fontaine en Algérie, ce qui lui a permis de s'entourer des plus influents acteurs littéraires de la seconde moitié du XXe siècle. Grâce à cela, il a amassé dans sa bibliothèque des correspondances, des livres dédicacés, des autographes, des photos, le tout envoyé personnellement par Louis Aragon, Paul Eluard, Albert Camus, Aimé Césaire, Raymond Queneau et bien d'autres... Des œuvres réunies à Paris, vendues à Mayenne Ces œuvres, les unes plus rares que les autres ont été retrouvées dans sa maison parisienne de cinq étages remplie du sous-sol au grenier de livres. C'est la fille de Max-Pol Fouchet, Marianne, en vendant la maison de son père, qui a dû se débarrasser des trésors qu'elle contient. Elle fait appel à Pascal Blouet, commissaire-priseur à Mayenne, il explique qu'à la base, "Marianne m'avait appelé pour mettre en vente un tableau de Robert Tatin, il se trouvait dans la maison de son père à Paris, une fois arrivé là-bas, j'étais stupéfait de voir autant d'œuvres littéraires uniques réunies au même endroit__, c'était la maison du livre ! Marianne m'a alors confié la vente aux enchères de tous ces ouvrages." Des manuscrits uniques, à prix fort Parmi les multiples lots mis en vente, certains contiennent des raretés. "On pourra y trouver des dédicaces de Paul Eluard à Max-Pol Fouchet, des photos de Louis Aragon avec Elsa, son amante__, ces raretés sont raisonnablement estimées à dix, voire quinze mille euros", détaille le commissaire-priseur Pascal Blouet. Photos de Louis Aragon et Elsa mise aux enchères © Radio France - Océane Zitouni Bien sûr, d'autres lots seront mis en vente à des prix abordables, les premières estimations débutent à quelques dizaines d'euros.