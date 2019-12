Mbappé, Griezman et bien d'autres stars du Football espérées à Tours le 29 décembre autour des frères Pogba

Kylian Mbappé et Jean-Pierre Papin rejoignent la liste des très nombreuses stars du football qui ont donné leur accord de principe pour participer à une opération caritative en faveur des enfants de Guinée, les 28 et 29 décembre, à Tours, à l'initiative de la famille Pogba.

Tours - France

Le stade de la Vallée du Cher, à Tours, va sans doute accueillir le dimanche 29 décembre prochain plus de champions qu'il n'en a jamais vu passer depuis son ouverture, en 1978. Un match caritatif en faveur des enfants de Guinée va opposer une équipe composée de joueurs guinéens à une équipe All-Star France.

"Antoine Griezman et Kylian Mbappé devraient être présents. Ce sont nos grosses têtes d'affiche, ils ont confirmé leur soutien. On croise les doigts". Kévin Spreux, co-organisateur de l'opération "48 heures pour la Guinée"

Plusieurs champions du monde 2018 et 1998 ont dit "oui" aux frères Pogba

Autour de Paul Pogba et de ses deux frères, Mathias et Florentin, à l'origine de cette initiative, on annonce un casting à faire défaillir les fans de football : Toutes les personnalités suivantes, et bien d'autres, ont donné leur accord de principe et confirmé leur présence, sous réserve d'un changement d'emploi du temps ou d'une blessure qui les empêcheraient de venir au dernier moment.

Des champions du monde 2018 : Antoine Griezman, Kylian Mbappé, Blaise Matuidi, Steve Mandanda, Ousmane Dembelé.

: Antoine Griezman, Kylian Mbappé, Blaise Matuidi, Steve Mandanda, Ousmane Dembelé. Des vainqueurs de la coupe du monde 1998 : Robert Pirès, pour le match (et Franck Leboeuf, Patrick Viera et Marcel Desailly pour un dîner de gala sur réservation à l'hôtel de ville, le samedi 28 décembre).

: Robert Pirès, pour le match (et Franck Leboeuf, Patrick Viera et Marcel Desailly pour un dîner de gala sur réservation à l'hôtel de ville, le samedi 28 décembre). Des internationales féminines : Amandine Henry et Hawa Cissoko.

: Amandine Henry et Hawa Cissoko. Des retraités légendaires : Jean-Pierre Papin, Patrice Evra (et Djibril Cissé et Didier Six pour le gala).

Jean-Pierre Papin, Patrice Evra (et Djibril Cissé et Didier Six pour le gala). D'anciennes grandes figures du Tours Football Club : Laurent Koscielny, Bryan Bergougnoux et Andy Delort.

Les organisateurs le répètent : ils ne peuvent être tenus responsables des contraintes sportives ou personnelles qui empêcheraient finalement des joueurs annoncés d'être présents : Par exemple, Olivier Giroud et N'Golo Kanté étaient d'accord pour venir mais ils sont finalement retenus en Angleterre pour jouer avec Chelsea, dont le match prévu le 28 a été retardé au dimanche.

En moins de dix jours, plus de 8 000 places sur 10 000 ont été vendues.

"On a bon espoir de remplir le stade le jour J. Il ne reste plus que 1 700 places" explique Kévin Spreux, un des co-organisateurs.

Plusieurs autres événements durant le week-end dont un concert avec Black M et Mory Kanté

Notez qu'en plus de ce match de gala, dimanche 29 décembre, l'association "48hpour" organise notamment un concert le samedi soir, au palais des sports de Tours, avec Black M, Mory Kanté et de nombreux artistes guinéens. Les renseignements et la billetterie pour tous les événements du week-end sont sur le site de l'association 48hpour.fr

L'argent récolté au cours de ce week-end servira à financer des pompes à eaux, en Guinée. Elles seront installées près des écoles. Selon Kévin Spreux, "Il s'agit d'engager les parents à ramener leurs enfants à l'éducation en allant chercher de l'eau potable au pied des écoles. Si les fonds sont suffisants, nous avons beaucoup d'autres projets, par exemple créer des puisards au milieu des hôpitaux, car il n'y en a pas assez actuellement".