MC Lokass: l'ancien metallo de chez Vallourec Saint-Saulve devenu rappeur

Après 11 ans à la tuberie de Vallourec Saint-Saulve, Laurent Wacrenier, alias MC Lokass change complètement de vie et devient conseiller d'insertion professionnelle, et il se lance dans sa passion depuis gamin le rap, il a sorti son 5° album au début de l'année.

En 2014 Laurent Wacrenier entame une formation pour quitter le monde des métallos pour travailler dans le social. Un an après, alors que Vallourec entame un nouveau plan social, le Valenciennois accepte le licenciement économique pour définitivement tourner la page de l'usine.

Très vite il trouve du travail à Anzin, et parallèlement il se lance dans la musique, le rap sa passion depuis qu'il est gamin, depuis 1994 il collectionne les albums, à tel point qu'il revendique 1000 CD, essentiellement de rap français avec les classiques des années 90 comme NTM ou IAM, et puis un peu de rap américain pour rappeler les origines de ce courant musical.

Au départ il rappe sur le titre d'un "pote", puis il publie en ligne son premier EP, en téléchargement gratuit, puis un second. Il rencontre ensuite le responsable du label Sink 9 Prod qui lui propose carrément de presser un album. Laurent n'y croit pas du tout, mais en 2016 sort Pièce Maîtresse, puis Renaissance en 2018.

Une compil avec d'autres rappeurs

Il rappe à l'ancienne à la mode années 90, il rappe ses coups de gueule sur l'actu, les migrants, l'attentat du bataclan, les élections américaines, mais aussi des thèmes plus personnels, sur "les aléas de la vie" avec plusieurs musiciens qui apportent des univers différents.

Au début de l'année il a publié son 5° album, une compil en fait avec des rappeurs du Valenciennois, mais aussi de Paris ou encore de Bretagne, compil qu'il a réussi à faire vendre dans des boutiques spécialisées dans le rap dans la métropole lilloise, à Paris et même en Suisse.

Environ 200 exemplaires ont été publiés sous forme de CD et 73 sous forme de la bonne vieille K7 qui refait surface de plus en plus.

Laurent qui rêve aujourd'hui d'un sponsor pour lui permettre de se dégager du temps pour faire pourquoi pas un jour de la scène.