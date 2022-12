Médiathèque centrale d'Orléans : un robot-trieur pour le retour des documents prêtés !

C'est une petite révolution pour les 16 000 abonnés de la médiathèque centrale d'Orléans ! A partir de ce mardi, entre en service un "robot trieur", installé dans l'ancienne salle d'exposition du rez-de-chaussée (à l'entrée, à droite) : une grosse machine qui va gérer les retours des documents empruntés, que ce soit des livres, des revues, des DVD... Un outil déjà expérimenté par plusieurs médiathèques en France, notamment à Caen , Bordeaux et Lyon, mais c'est une première en Centre-Val de Loire.

150 tonnes de documents prêtés chaque année

Dans la pratique, les usagers devront passer par une borne informatique pour rendre leurs documents. "C'est très simple, explique Christine Perrichon, la directrice du réseau des médiathèques d'Orléans, vous présentez le document, vous le scannez, le feu passe au vert et le document part automatiquement. Vous pouvez même voir, par la fenêtre, comment il est trié et emmené dans un bac spécifique avant son rangement." La borne informatique ressemble beaucoup aux automates de prêts, déjà en vigueur depuis près de 10 ans.

Démonstration devant la borne de retour, avec Christine Perrichon, la directrice de la médiathèque centrale d'Orléans - François Guéroult

L'arrivée de cette nouvelle machine signifie-t-elle qu'on va enlever de l'humain à la médiathèque ? "Pas du tout, promet Christine Perrichon, c'est même tout l'inverse. D'abord parce que le premier objectif, c'est d'améliorer les conditions de travail pour la quinzaine d'agents (sur un effectif total de 60 salariés) qui s'occupaient jusqu'à présent des retours : nous avons calculé qu'en moyenne ils manipulaient chaque année 500 000 documents prêtés, soit l'équivalent de 150 tonnes." Une tâche manuelle, répétitive, et potentiellement source de troubles musculosquelettiques.

Davantage de temps pour la relation à l'usager

La suppression de cette tâche permettra aussi de dégager du temps pour conseiller l'usager ou participer aux animations. "Et ça, c'est bien notre cœur de métier de bibliothécaire, insiste la directrice. Faire découvrir un document, partager une lecture, échanger avec le public, c'est cela notre valeur ajoutée et non pas mettre des livres sur un chariot, mais cela demande du temps. Alors si un robot peut permettre de nous restituer un peu de ce temps si précieux, tant mieux !"

Autre avantage, une borne de retour est désormais disponible à l'extérieur et permet donc de retourner les documents empruntés 24h sur 24, avec actualisation en temps réel de la carte d'abonnés (contrairement à l'ancienne boîte utilisée jusqu'à présent). Cette nouvelle étape dans la modernisation de la médiathèque centrale intervient à un moment où les usagers reviennent davantage, après la très forte chute de fréquentation provoquée par la crise sanitaire : "Nous sommes revenus à 85% de notre fréquentation d'avant-Covid, c'est encourageant mais on doit pouvoir encore faire mieux." Ce robot a coûté 260 000 euros, financés à part égale par la ville d'Orléans et par l'Etat.