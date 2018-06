Le concert de Médine, samedi à Vandoeuvre, ne suscite pas vraiment la polémique dans la deuxième ville de Meurhe-et-Moselle. Le maire, Stéphane Hablot, défend le rappeur qui vient pour la troisième fois dans sa cité. Dans le quartier Vand’Est, on attend le chanteur à texte un brin provocateur.

Le rappeur Médine s’affiche dans les rues de Vandoeuvre, en banlieue de Nancy, mais n’alimente pas la polémique. L'extrême droite et certains élus de droite ont dénoncé la programmation du rappeur au Bataclan en citant des paroles de son album intitulé Jihad. Une polémique qui n’a pas lieu d’être pour le maire de Vandoeuvre, Stéphane Hablot, qui assume ce choix et défend l'artiste qui a sa place dans la cité : «Médine dit aux jeunes, ne vous radicalisez jamais, il est clair, Médine. Quel est le problème à partir du moment où l’on n'est pas radicalisé ?». Le maire de Vandoeuvre voit surtout une polémique alimentée par l'extrême droite et les identitaires.

Dans la cité, le rappeur est attendu, il fait partie de la scène française pour le responsable jeunesse à la MJC Etoile à Vandoeuvre, Mohamed Djemli, qui suit le chanteur depuis ses débuts, «c’est un des rares artistes engagés de la scène hip hop actuelle. Médine a quelques messages qui peuvent être perçus comme borderline […] mais les jeunes ont cet esprit critique qui leur permet de faire la part des choses».

A Vandoeuvre, 48 heures avant le concert de Médine, ce samedi 30 juin à la salle des fêtes à 20H30, il restait des places pour un concert à 10 euros.