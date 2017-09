Meeting aérien au dessus d'Anglet dimanche après-midi

Un grand meeting aérien dimanche au dessus d'Anglet. Le public est attendu à la plage de la Madrague pour une exhibition de la patrouille de France mais aussi l'équipe de voltige de la patrouille de France ainsi qu'une démonstration de deux Rafales.

Ce meeting aérien débute dimanche à partir de 15 heures au dessus d'Anglet. Les évolutions des avions sont prévues juste au dessus de la plage de la Madrague. Au menu de cette manifestation, les Alpha jet de la patrouille de France mais aussi l'équipe de voltige de la patrouille de France ainsi qu'une démonstration de deux Rafales.

Derrière cette manifestation un grand hommage au pilote de chasse Georges Guynemer. Le plus grand des as lors de la première guerre mondiale avant sa disparition en 1917 dans le ciel de Belgique. A son tableau de chasse, 53 victoires homologuées. En fait, c'est à Anglet en 1915 que le jeune homme découvre l'aviation sur le littoral d'Anglet. Un petit aérodrome est installé depuis peu au bord de l'océan.

Chaque avion de la patrouille est floqué du portrait d'un des as de la première guerre mondiale © Radio France - Jacques Pons

►►► voir aussi: Anglet rend hommage à Georges Guynemer, disparu il y a cent ans

Les avions de la patrouilles sont arrivés hier à Biarritz-Parme par petits groupes en raison d'un plafond nuageux très bas. Quelques privilégiés ont pu approcher les aéronefs sous bonne garde. D'abord deux Rafales.

L'un des deux Rafales stationnés à Biarritz avant le meeting de dimanche © Radio France - Jacques Pons

Ensuite, vers 14h30, les Alphajet de la patrouille de France arrivent par petits groupes de deux depuis leur base de Salon de Provence.

Une grosse opération pour l'armée de l'air

Près de 70 personnes de l'armée de l'air participent à cette opération. Tout le dispositif de vol est commandé par un général à deux étoiles, Serge Lefetz, qui représente aussi l'état major de l'armée de l'air. C'est lui qui, dimanche matin, décidera du maintien du meeting de l'après-midi. Sur ce point, les pilotes de la Patrouille assurent disposer de trois programmes optionnels en fonction du temps, mauvais, moyen et ensoleillé.

Deux pilotes de la patrouille et le general Lefetz accueillis par le maire d'Anglet, Claude Olive © Radio France - Jacques Pons

Le meeting de dimanche dépendra d'une météo incertaine. On en saura plus dans la matinée. En cas de maintien, le meeting sera commenté et expliqué par des pilotes de la patrouille de France restés à terre sur un car podium à la plage de la Madrague. Après le meeting le public pourra rencontrer les pilotes vers 16h30 près de la plage de la Madrague.

Attention ! gros dispositif de sécurité

A noter qu'en raison de l'affluence attendue, la circulation sera interdite sur l'avenue de l'ocean de 09h à 18h. L'accès au propriétés riveraines sera conservé. Plusieurs rues et avenues adjacentes constitueront un axe rouge pour l'intervention des secours (le boulevard du BAB, la rue Charles-Kraemer, la promenade de la barre, l'avenue de la forêt, une partie de l'avenue des crêtes, le boulevard des plages, l'avenue de l'ocean et l'avenue de l'adour. Autrement dit, il faudra patienter et venir bien à l'avance.