Le colonel Lyautey, un commandant de base heureux d'accueillir le Meeting de l'Air à Cognac ce week-end

Ce week-end des 21 et 22 mai, la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard est en fête. Elle accueille le Meeting de l'Air avec près de 100 aéronefs. Un événement en direction de tous les passionnés d'aviation. Pour le colonel Nicolas Lyautey, qui dirige la base depuis 2020, c'est une grande première. Le dernier meeting de cette ampleur à Cognac remonte en effet à 2013, lorsque la base aérienne célébrait ses 75 ans.

Cet officier, grand passionné d'aviation, a commencé sa carrière de pilote de chasse en 2001 sur Jaguar et l'a poursuivit ensuite sur Rafale. Il comptabilise 2 700 heures de vol et 128 missions de guerre.

France Bleu : Le Meeting de l'Air à Cognac, un grand événement ?

Colonel Nicolas Lyautey : C'est la Fondation des Œuvres Sociales de l'Air qui est l'organisateur de ce Meeting de l'Air et nous, base aérienne de Cognac, nous accueillons évidemment les équipages et les appareils qui vont venir faire les démonstrations durant tout le week-end. Une centaine d'appareils et environ 400 équipages pilotes et mécaniciens sont attendus. Nous accueillons également notre public, les citoyens, nos concitoyens de Cognac, de Châteaubernard et de Charente, de toute la France voir de toute l'Europe, puisqu'on a des passionnés qui font le déplacement de très loin.

Un meeting aérien, c'est vraiment illustrer l'ensemble des savoir faire dont l'Armée de l'Air, la Marine Nationale et aussi l'Aviation Légère de l'Armée de Terre (ALAT), disposent. Le but est d'ouvrir les portes de la base et de faire découvrir notre passion, notre univers, l'aéronautique, l'aéronautique militaire et plus généralement la passion des ailes françaises.

Le show de ce week-end est construit pour mettre en avant des avions de chasse mais aussi des avions de transport. Un programme très riche avec l'Airbus A400M qui fait une démonstration absolument remarquable. Nous aurons également le Caracal qui est un hélicoptère de sauvetage au combat avec ses commandos, qui propose une démonstration très impressionnante. Et puis on a aussi des appareils des autres armées de la Marine Nationale, de l'Armée de Terre et aussi quelques appareils de la Sécurité civile comme le Canadair.

C'est une belle opération aérienne qui se programme et qui se planifie depuis plusieurs mois. On est ravis d'accueillir notre public en nombre sous le soleil. En tout cas, c'est ce que prévoit la météo pour l'instant pour pour les journées de samedi et dimanche.

Votre passion pour l'aviation ?

J'ai toujours été passionné d'avion. J'ai toujours rêvé d'être pilote de chasse quand j'étais jeune et donc c'est le métier que j'ai choisi, que j'ai eu l'honneur de faire en servant notamment dans des escadrons de Rafale un peu partout dans le monde. C'est une passion que j'assouvis encore même si je ne vole plus sur Rafale. Aujourd'hui j'ai d'autres responsabilités et je suis plus dans la transmission puisque j'ai l'honneur de commander la base aérienne de Cognac. Vous savez que la base 709, ce sont deux grands projets : une école de chasse et une escadre de drones. Avec l'école de chasse, c'est vraiment le creuset de la formation de pilote et de tous nos navigateurs. On transmet à ces jeunes générations les savoirs acquis par des générations d'aviateurs.

Le colonel Lyautey au micro de Daniel Gimeno Copier