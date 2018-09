Si vous voulez vous envoyer en l’air ce weekend on a ce qu’il vous faut ! Le 23e meeting aérien de Roanne, samedi et dimanche à l’aérodrome avec de très nombreuses démonstrations qui vont nous faire lever les yeux au ciel, dont la fameuse Patrouille de France.

C'est un spectacle reconnu à travers le monde, une machine extrêmement bien huilée, où chaque détail est primordial. Une chorégraphie, un ballet dans le ciel qui est répété inlassablement par les pilotes, notamment au cours de la musique". Assis autour d’une table, ils font comme s’ils étaient dans leur avion et reproduisent à la voix leurs manœuvres. 8 pilotes et un remplacant, un spare, qui ont donc l’honneur de faire partie de la patrouille, généralement entre 2 et 4 ans. Une vieille dame qui traverse les générations.

La Patrouille n’a pas raté une édition depuis 1973. Et si elle n’était pas là, le meeting n’aurait pas du tout la même allure. L’organisateur Florian Chavroche estime qu'il y aurait 30% de visiteurs en moins. Le rêve du Meeting de Roanne serait désormais aux côtés de la Patrouille de France de parvenir à invité son équivalent venu d’un autre pays comme l’Angleterre, l’Italie ou l’Espagne.

Le meeting a prévu de fêter 100 ans d'Aventure Aérienne avec le centenaire de la fin de la guerre 14-18 et à travers l'évolution de l'aviation de 1918 à 2018. Les infos sur le site du meeting.