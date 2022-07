Meeting aérien de Saint-Cyprien : comment y accéder pour admirer la Patrouille de France

Le maire de Saint-Cyprien, Thierry Del Poso, conseille "de venir très tôt ce dimanche" pour espérer se faire une place sur la plage. Le meeting aérien de Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, est considéré comme l'un des plus importants de la saison, 100.000 personnes sont attendues. Dès 13h ce dimanche, "plus aucun véhicule ne pourra entrer dans la commune", précise l'élu. Une interdiction qui concerne aussi les bus et les petits trains. "Des parkings relais ont été installés à l'entrée de la ville pour permettre à tous les spectateurs de stationner", assure l'édile. Attention pour se rendre à Saint-Cyprien, il sera impossible d'emprunter la route entre Canet-en-Roussillon et le port, transformée "en axe rouge" pour les secours.

Des restrictions également d'accès au port et à la baignade

Dans Saint-Cyprien, par mesure de sécurité une "zone blanche" sera également mise en place. Elle s'étendra tout autour de l'office du tourisme et du quai des pêcheurs. Un secteur destinée à l'armée : aucun véhicule ne pourra y accéder, ni même rester garé. Toute cette zone a été entièrement évacuée.

Du côté de la mer, là aussi des restrictions sont à prévoir. Toujours à partir de 13h ce dimanche, plus aucun bateau ne pourra entrer, ni sortir du port de Saint-Cyprien. Une mesure qui devrait durer au moins deux heures. Quant à la baignade, "par mesure de sécurité en cas d'accident ou de chute d'un avion", elle sera interdite le temps du show aérien.

La Patrouille de France de retour après quatre années d'absence

Au programme de ce meeting : deux heures de spectacle et de voltiges qui débuteront à 15h avec une démonstration de l’hélicoptère de la Sécurité civile et de la SNSM (Sauveteurs en mer). L'équipe de voltige de l’Armée de l’Air assurera la suite du spectacle avant l'arrivée des stars de ce dimanche : la patrouille acrobatique de France. La PAF est considérée comme "considérée comme l'une des meilleures formations acrobatiques du monde".

Sa venue est très attendue, après quatre ans d'absence. "On a eu le Covid, puis deux années avec de mauvaises conditions météorologiques, et ensuite un problème technique lors des répétions sur l'un des avions… Donc oui, on a hâte", se réjouit Thierry Del Poso. "On a avancé l'horaire à 15 heures pour ne pas être perturbé par la météo, par les entrées maritimes. Tous les voyants sont au vert", espère-t-il.

Un meeting qui se déroule dans la foulée du 14 Juillet et dans un contexte particulier avec le conflit en Ukraine. "C'est avant tout un honneur de les recevoir, au-delà du spectacle qui est évidemment grandiose, ce sont les meilleurs de nos pilotes. Ca a peut-être plus de symbole que les autres années puisqu'il y a un conflit sur le sol européen, il est important de se rappeler que nous sommes une nation et que pendant cette période il y a des militaires qui se battent et c'est important de leur rendre hommage", souligne l'élu.