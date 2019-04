Meeting aérien international à Granville : il y aura bien de véritables avions de la seconde guerre mondiale

Entre les avions Piper, les avions du meeting aérien et les avions de collection autres, ce sont pas moins de 150 appareils qui seront implantés sur différents site du 31 juillet au 4 août prochain. La plupart des aéronefs sera ainsi basée à l’aérodrome de Granville Mont Saint-Michel, Bréville-sur-Mer. Les avions militaires seront principalement basés sur l’aéroport de Rennes.

C’est ainsi que les spectateurs attendus pourront notamment admirer deux avions américains avec un Beech 18, bimoteurs américain principalement destiné au transport des généraux. Le second est un North American T6 destiné à l’entraînement des futurs pilotes de chasse de l’époque. Et, en souvenir de l’époque du Normandie Niemen, il sera également possible de voir voler plusieurs Yak dont un superbe Yak 11 avec la fameuse étoile rouge.

Le Yakovlev Yak-11 est un avion d'entraînement utilisé par l'armée de l'air soviétique et dans les pays d'Europe de l'Est - Bertrand Leduc

Des avions qui ont participé aux opérations de 1944

Comme le précise Philippe Renaudet, président de la manifestation « _ce sont tous d’authentiques aéronefs qui ont participé aux opérations en 1944 sur le Front de l’Ouest ou sur le Front de l’Est_. Ces avions bénéficient d’un entretien extrêmement suivi qui leurs permet de continuer à voler en France ou à l’étranger. Ils sont tous pilotés et entretenus pas des passionnés aux compétences exceptionnelles. ».

Quand ils ne seront pas dans les airs, tous ces avions civils seront visibles sur la base aérienne Alliés de Bréville-sur-Mer, au milieu de la centaine de Piper attendus pour cet événement qui se déroulera du 31 juillet au 4 août 2019, sur Granville-Jullouville et également dans de très nombreuses communes de Granville Terre et Mer. Plus de 500 véhicules, 2000 figurants en tenue d’époque sont également attendu pour cet événement tout dédié au 75e Anniversaire du DDAY et de la Bataille de Normandie.

Un north american t6 - Sam Wise

La Patrouille de France pourrait clôturer cette manifestation exceptionnelle. Les organisateurs sont dans l’attente d’une réponse ministérielle que nous espérons bien évidemment favorable.