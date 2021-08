Meeting aérien international d'Albert ce dimanche : demandez le programme !

Ce dimanche a lieu le meeting aérien international de la Somme-Hauts-de-France à l'aérodrome d'Albert-Méaulte, de 10h à 18h30. Vous pourrez voir de magnifiques appareils de très près et même la Patrouille de France !

Ca va vrombir ce dimanche dans le ciel d'Albert! Annulé l'été dernier à cause du Covid-19, le meeting aérien international de la Somme-Hauts-de-France est de retour à l'aérodrome d'Albert-Méaulte. Les portes ouvrent à 10h, fin du show à 18h30.

Pour 16€, 8€ pour les moins de 10 ans, vous pourrez voir de beaux appareils de très près. "Au sol, on peut monter à bord d'un avion de chasse, un vrai Mirage 2000 toujours en service qui va arriver ici démonté. On peut aussi monter dans un hélicoptère de l'armée belge et s'installer dans un simulateur de la patrouille de France", explique Pascal Cordier, le président du comité d'organisation.

Près d'une quarantaine d'avions voleront dans les airs le long du show. "On aura de tout : des avions anciens, modernes. On va faire des reconstitutions de combats aériens, notamment de 14-18, avec des avions d'époques, français, anglais, allemands, comme par exemple celui du célèbre Baron Rouge", poursuit Pascal Cordier. Il y aura également des avions Rafale, et le show sera conclu par la Patrouille de France.

Pass sanitaire obligatoire

Pour accéder à l'aérodrome, vous devrez présenter votre pass sanitaire. L'organisateur demande à ceux qui n'auraient pas le vaccin de prendre leurs dispositions auparavant, mais des tests antigéniques pourront quand même être faits sur place. Il n'y aura pas de jauge maximum, le meeting espère recevoir environ 10.000 personnes. Sachez également que les chiens ne sont pas autorisés sur place, même tenus en laisse.

Vous pouvez acheter vos places à l'office du tourisme ou directement à l'aérodrome.