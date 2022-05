Meeting de l'Air : la démonstration du Rafale Solo Display piloté par "Bubu", le capitaine Bertrand Butin

Le Rafale Solo Display est l'un des ambassadeurs de l'Armée de l'air et de l'espace. Il est présent au Meeting de l'Air organisé par la FOSA sur la base aérienne de Cognac-Châteaubernard. Avec la démonstration de la Patrouille de France, c'est l'un des moments forts des présentations en vol. Pour les saisons 2002 et 2003, c'est le capitaine Bertrand Butin qui est au commande de l'avion fabriqué par Dassault. Indicatif "Bubu" pour ce pilote chevronné qui comptabilise 3400 heures de vol dont 1400 sur Rafale.

Le capitaine Bertrand Butin, pilote du Rafale Solo Display © Radio France - Frédéric Fleurot

France Bleu : Présentez-nous votre démonstration du Rafale Solo Display

Le Rafale Solo Display, c'est la présentation technique en vol du Rafale. C'est une démonstration qui dure une dizaine de minutes. On va mettre en avant les qualités aérodynamiques de l'avion et on va essayer de le pousser dans ses retranchements. On est sur un avion dans le haut du spectre au niveau de la puissance, surtout au niveau du système. J'ai tendance à dire que le Rafale, c'est un ordinateur avec des ailes. Ce sont des avions de quatrième et cinquième génération. Ce qu'on montre au public, ce sont les capacités de l'avion.

Lors de la présentation, le moment où je suis le plus bas, je suis à 30 mètres du sol. Par beau temps je monte jusqu'à 1500 mètres d'altitude. En terme de vitesse, je fais un passage lent vers 200 km/h pour montrer que l'avion est capable de voler très lentement et sur le rapide, c'est à 1200 km/h. En facteur de charge, durant la démonstration, je monte jusqu'à dix G. J'ai donc dix fois le poids de mon corps.

Votre démonstration ce sont des scènes de combat ou c'est purement artistique ?

C'est un peu des deux. Il y a effectivement ce qu'on fait avec l'avion. C'est à base de barriques, de tonneaux, de choses qu'on fait en escadron de combat et de manœuvres de combat. On essaye d'arranger pour que cela donne quelque chose d'artistique. C'est une chorégraphie d'une dizaine de minutes.

On ne fait pas des exploits, mais on fait la mission. Et pour faire la mission, on a des heures d'entraînement. Ça commence d'ailleurs ici à Cognac pour les jeunes pilotes et au fur et à mesure de notre carrière, on s'entraîne continuellement pour arriver à ce résultat.

On prend des risques, mais ils sont maîtrisés. Pour tout ce qu'on fait en vol et en démonstration et tout ce que les pilotes font en escadron de combat, tout est maîtrisé. Il y a une part de risques, mais on les réduit au minimum. Les gens, vu de l'extérieur, ont l'impression que c'est dangereux et en fait pas plus que ça.

Ambassadeur pendant deux ans puis instructeur du futur ambassadeur ?

Pendant deux ans, je vais assurer les fonctions de pilote du Rafale Solo Display sur les meetings, donc c'est moi qui vais faire la démonstration. J'ai avec moi mon coach "Schuss", le capitaine Jérôme Thoule, qui gère toute la partie logistique de la démonstration. Ce que vous voyez, c'est ce que je fais en l'air et à côté il y a toute une organisation pour pouvoir assurer la démo. Donc lui s'occupe plus de ça et durant la phase hivernale de l'entraînement il me conseille, me donne toute son expérience. Il était le pilote précédent du Rafale Solo Display.