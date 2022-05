Meeting de l'Air : les Ambassadeurs de l'Armée de l'air en démonstration dans le ciel de Cognac

Avec la Patrouille de France, l'équipe de parachutistes de l’armée de l’air, le Rafale Solo Display, l'A400 M Atlas et la Musique de l'Air, les Ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace avaient donné rendez-vous aux passionnés d'aviation lors du Meeting de l'air sur la base 709 de Cognac.

Ce week-end se déroulait, sur la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard, le Meeting de l'Air durant lequel les passionnés d'aviation ont pu assister aux démonstrations en vol des Ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace. Parmi eux étaient présents en exposition au sol et dans les airs : la Patrouille de France, le Rafale Solo Display, l'Airbus A400M Atlas et l'équipe de parachutistes de l’armée de l’air et de l’espace. Initialement annoncée, l'équipe de voltige de l'Armée de l'air n'a pas pu honorer ce rendez-vous. Toujours chez les Ambassadeurs, mais côté sol, la Musique de l'Air avec ses aviateurs et aviatrices musiciens ont pu accompagner en musique certaines des démonstrations au programme de ces 2 jours du Meeting de l'Air.

La Musique de l'air présente à Cognac pour le Meeting de l'Air © Radio France - Frédéric Fleurot

Succès populaire pour cette manifestation avec 30 000 entrées payantes au profit de la FOSA (la Fondation des Oeuvres Sociales de l'Armée de l'air), l'organisatrice de ce meeting aérien.