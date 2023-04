Mehun sur Yèvre fait son carnaval...de Venise

Tous ces figurants déambuleront dans la ville ce dimanche après-midi, si le temps le permet, dans de fabuleux costumes au son de Vivaldi et d'autres musiques vénitiennes. Ce sera la treizième édition de ce carnaval vénitien de Mehun sur Yèvre. Rien à voir avec l'ambiance du carnaval de Dunkerque : ce sera beaucoup plus raffiné et feutré...chacun derrière son masque, dans ses vêtements somptueux.

La seule exubérance au carnaval de Venise, c'est celle des costumes : " Cette année, je suis en chat, annonce avec ravissement Nadine Motret, présidente d'Il Gruppo di Venezia. Avec mon binôme léopard. Normalement, on confectionne un nouveau costume chaque année. On joue un rôle, on n'est plus nous, derrière le masque. Des hommes peuvent se travestir en femme et vice-versa. Certains costumes sont très luxueux. On met un an pour les fabriquer. J'en ai une bonne quarantaine dans mon grenier : marquis, marquise, colombines, etc..."

Aucun code couleur dans les costumes, tout est possible - Nadine Motret

Sans oublier les chapeaux et perruques qui sont essentiels. Au carnaval de Venise, on ne parle pas pour ne pas trahir son identité. La coutume remonte à l'époque des doges et des dénonciations qui y étaient nombreuses : " C'est vrai que les gens nous parlent, s'amuse Monique Lemaur, une amie de Nadine, mais on ne répond pas. On remue la tête. On dit oui ou non, mais ça s'arrête là. c'est un jeu. Même les enfants sont impressionnés par les costumes et n'osent pas s'approcher."

Les ruines du château de Mehun et le parc se prêtent bien à cette déambulation.

Nadine Motret se rend chaque année au carnaval de Venise - Nadine Motret

Nadine Motret se rend chaque année au carnaval de Venise en février, depuis 1999. Son frère, qui se remettait d'une rupture d'anévrisme à seulement trente-deux ans, lui a donné un conseil qu'elle n'a jamais oublié : " Profitons avant qu'il ne soit trop tard m'a t-il dit. Et j'ai donc réalisé mon plus profond désir qui était d'aller au carnaval de Venise que je ne voyais qu'à la télé. Et depuis, je n'en manque pas un. J'ai emmené beaucoup d'amis aussi et la plupart ont pris le virus. D'ailleurs, à Venise, la majorité des personnes en costume sont des français ! "

Il gruppo di Venezia propose également des quadrilles et des menuets, invité dans différents châteaux.